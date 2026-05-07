Тръмп призна, че не би си купил билет за САЩ - Парагвай

Американският президент Доналд Тръмп призна, че не би платил 1000 долара за билет за мача между САЩ и Парагвай на световното първенство по футбол.

"Не знаех за тази сума. Със сигурност бих искал да бъда там, но честно казано, не бих платил толкова пари", заяви Тръмп в интервю за New York Post.

Държавният глава на САЩ обаче отбеляза търговския успех на турнира. Той отбеляза, че вече са продадени рекордните над 5 милиона билета. Същевременно Тръмп предупреди, че високите цени на ценните хартийки могат да направят мачовете недостъпни за голяма част от феновете.

"Не съм виждал цените, но ще трябва да потърся. Ако хора от Куинс и Бруклин и всички, които обичат Доналд Тръмп, не могат да отидат, ще бъда разочарован. Но в същото време това е невероятен успех", продължи той.

Особен пазар

Президентът на ФИФА Джани Инфантино оправда цените с особеностите на местния пазар, в който препродажбата е позволена.

Световната централа повиши цените на билетите за 40 от двубоите на мондиала. В момента да изгледаш на живо спора за трофея струва до 11 хил. долара. Според New York Post, заради предпродажбите, средната цена на ценните хартийки за финала в Ню Джърси е стигнала 13 хил. долара.

Мондиалът ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико, като за първи път в него участие ще вземат 48 отбора.