Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Защо Иран и Белгия приспаха Златан Ибрахимович (ВИДЕО) Честно казано, първото полувреме едва не ме приспа. Второто... направо заспах, призна легендарният швед

Честно казано, първото полувреме едва не ме приспа. Второто... направо заспах, призна легендарният швед

Златан Ибрахимович, който е анализатор за Fox Sports по време на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, не спести критиките си към скучното 0:0 между Белгия и Иран.

„Честно казано, първото полувреме едва не ме приспа. Второто... направо заспах“, заяви с усмивка шведската легенда към Тиери Анри в студиото.

„Няма какво да се каже за този мач – поредно равенство. Ще видим какво ще стане нататък, но аз ще оставя останалите да говорят“, добави Ибрахимович.

Въпреки статута на фаворит в групата, Белгия разочарова с ново реми – след това срещу Египет. „Червените дяволи“ обаче все още държат съдбата в собствените си ръце и при победа над Нова Зеландия в последния си мач ще си осигурят класиране напред.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.