Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Нощта, в която Ню Йорк полудя: Никс е шампион на НБА! Джейлън Брънсън изнесе спектакъл за историята с 45 точки, като 29 от тях дойдоха след почивката Снимка: БГНЕС

Ню Йорк е новият шампиони на НБА! Никс триумфираха над Сан Антонио Спърс с 94:90 в петия двубой от финалната серия (4-1). Тимът на Майк Браун осъществи поредното си впечатляващо завръщане през сезона, заличавайки пасив от 15 точки в третата четвърт, за да донесе на легендарния франчайз първа титла 53 години.

Снимка: БГНЕС

Големият герой на вечерта беше Джейлън Брънсън. Лидерът на Никс изнесе представление за историята с 45 точки, като 29 от тях дойдоха след почивката, а 15 - в заключителната четвърт. Именно неговата решителност и лидерство вдъхновиха нюйоркчани към един от най-паметните обрати във финалите на НБА.

Снимка: БГНЕС

Серия от 21:7 в заключителните минути окончателно пречупи съпротивата на Спърс и подпечата шампионския триумф на гранда от Голямата ябълка. Освен титлата, отборът на Майк Браун записа името си и в историята на Лигата като първия тим, който печели както шампионския трофей на НБА, така и Купата на НБА „Емирейтс“ в рамките на един сезон.

Снимка: БГНЕС

Този успех е кулминацията на дълго и болезнено пътуване за един от най-емблематичните клубове в американския спорт. В продължение на десетилетия Никс преминаха през множество разочарования и пропуснати възможности, като в 24 сезона дори не успяха да достигнат до плейофите.

Сан Антонио започна двубоя по-уверено и дълго време контролираше събитията на паркета. Виктор Уембаняма беше основната фигура за „шпорите“, впечатлявайки както в нападение, така и със защитното си присъствие под коша. Въпреки това Спърс не успяха да развият напълно потенциала си в атака.

Снимка: БГНЕС

Никс от своя страна отново стартираха колебливо. Отборът реализира едва 2 от първите си 16 стрелби от игра и изглеждаше далеч от най-добрата си форма. Но както неведнъж през този сезон, нюйоркчани намериха начин да се върнат в мача, демонстрирайки характер и шампионски дух.