Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Нов скандал с Инфантино: Обиколил Земята два пъти за месец с частен самолет! 93 000 км за 30 дни... Снимка: Reuters

Скандалите около президента на ФИФА Джани Инфантино не стихват. Докато светът говори за устойчивост и намаляване на вредните емисии, футболният бос е прелетял близо 93 000 километра само за един месец - по време на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, показват изчисления на Bloomberg. Това се равнява на почти две пълни обиколки на Земята.

Цената на въздушния маратон е впечатляваща – около 350 000 долара само за гориво. Още по-фрапиращи са екологичните последици: приблизително 700 тона въглеродни емисии, което се равнява на годишния въглероден отпечатък на около 40 средностатистически американци.

Критиците вече поставят под въпрос дали стремежът на Инфантино да присъства лично на възможно най-много срещи оправдава подобни разходи и екологичен отпечатък.

В същото време ФИФА обяви мащабна кампания за контрол на съдържанието в социалните мрежи по време на Мондиал 2026 в Северна Америка. Федерацията е проверила над 53 милиона публикации и коментари, като е блокирала повече от 7 милиона потенциално обидни или вредни съобщения. Това е цели 14 пъти повече от предишния Мондиал, когато бяха премахнати 470 000 публикации.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.