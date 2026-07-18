Христо Стоичков и Георги Иванов-Гонзо на парти с Тръмп
Елитна компания в Trump Tower на „Пето авеню“
Камери, футболни легенди и световни фигури се събраха в емблематичната Trump Tower на "Пето авеню", където България също имаше своето присъствие.
Христо Стоичков и президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов бяха сред специалните гости на един от последните големи форуми преди финала на световното първенство 2026.
Събитието се проведе в Trump Tower в Манхатън, а домакин беше лично президентът ан САЩ. Сред поканените бяха представители на футболните федерации от Северна Америка, както и знакови имена от световния футбол.
Кавалерът на "Златната топка" за 1994 г. присъства в ролята си на посланик на ФИФА. Световната футболна централа беше представена от президента си Джани Инфантино и редица футболни легенди.
Георги Иванов пък бе сред ръководителите на футболните федерации, поканени на специалния форум.
По време на срещата беше потвърдено, че Доналд Тръмп ще бъде във VIP ложите на стадион „МетЛайф“ в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, където ще бъде до Джани Инфантино по време на финала между Аржентина и Испания. След последния съдийски сигнал Тръмп се очаква да връчи световната купа на новия шампион.
Президентът на САЩ сподели и амбицията си страната отново да приеме Световно първенство в бъдеще – този път с различен партньор, след като Мондиал 2026 е организиран съвместно със съседите Мексико и Канада.
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