Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Христо Стоичков и Георги Иванов-Гонзо на парти с Тръмп Елитна компания в Trump Tower на „Пето авеню“

Камери, футболни легенди и световни фигури се събраха в емблематичната Trump Tower на "Пето авеню", където България също имаше своето присъствие.

Христо Стоичков и президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов бяха сред специалните гости на един от последните големи форуми преди финала на световното първенство 2026.

Събитието се проведе в Trump Tower в Манхатън, а домакин беше лично президентът ан САЩ. Сред поканените бяха представители на футболните федерации от Северна Америка, както и знакови имена от световния футбол.

Кавалерът на "Златната топка" за 1994 г. присъства в ролята си на посланик на ФИФА. Световната футболна централа беше представена от президента си Джани Инфантино и редица футболни легенди.

Георги Иванов пък бе сред ръководителите на футболните федерации, поканени на специалния форум.

Снимка: Reuters

По време на срещата беше потвърдено, че Доналд Тръмп ще бъде във VIP ложите на стадион „МетЛайф“ в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, където ще бъде до Джани Инфантино по време на финала между Аржентина и Испания. След последния съдийски сигнал Тръмп се очаква да връчи световната купа на новия шампион.

Президентът на САЩ сподели и амбицията си страната отново да приеме Световно първенство в бъдеще – този път с различен партньор, след като Мондиал 2026 е организиран съвместно със съседите Мексико и Канада.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.