Първото "проклятие" на Мондиал 2026 вече е факт. Лоша новина за Меси
Традицията не прощава
На световните първенства винаги има място за сензации. Давид поваля Голиат, а фаворитите невинаги стигат до върха.
След отпадането на Франция първото от популярните "проклятия" на Мондиал 2026 вече се сбъдна.
"Петлите" загубиха с 0:2 от Испания и сложиха край на мечтата си за световната титла. Това автоматично върна на дневен ред любопитната статистика, че действащият носител на "Златната топка" никога не е печелил световното първенство.
Тази година отличието е в ръцете на Усман Дембеле, който направи силен турнир с пет попадения, но и той не успя да счупи традицията. Както казват французите: C'est la vie...
И това може да е само началото.
В сряда вечер Аржентина и Англия ще определят втория финалист, но още преди първия съдийски сигнал една статистика вече хвърля сянка върху англичаните. До този момент нито един национален отбор, воден от чуждестранен селекционер, не е печелил световната титла. А начело на Англия е... германецът Томас Тухел.
Аржентина също не е застрахована. Напротив.
Настоящият световен шампион започна турнира като лидер в ранглистата на ФИФА. Звучи като предимство, но историята казва друго. От въвеждането на световната ранглиста през 1992 г. нито един отбор, който е бил №1 преди началото на Мондиала, не е стигал до титлата.
Точно тази статистика може да се окаже най-голямата пречка пред Лионел Меси.
Аржентинската легенда вече е на 39 години и вероятно играе последното си световно първенство.
Дали Меси ще пренапише историята? Дали Тухел ще разбие още една футболна поличба? Едно е ясно - Усман Дембеле се провали.
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