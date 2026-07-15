Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Първото "проклятие" на Мондиал 2026 вече е факт. Лоша новина за Меси Традицията не прощава Снимка: Reuters

На световните първенства винаги има място за сензации. Давид поваля Голиат, а фаворитите невинаги стигат до върха.

След отпадането на Франция първото от популярните "проклятия" на Мондиал 2026 вече се сбъдна.

"Петлите" загубиха с 0:2 от Испания и сложиха край на мечтата си за световната титла. Това автоматично върна на дневен ред любопитната статистика, че действащият носител на "Златната топка" никога не е печелил световното първенство.

Тази година отличието е в ръцете на Усман Дембеле, който направи силен турнир с пет попадения, но и той не успя да счупи традицията. Както казват французите: C'est la vie...

И това може да е само началото.

Снимка: Reuters

В сряда вечер Аржентина и Англия ще определят втория финалист, но още преди първия съдийски сигнал една статистика вече хвърля сянка върху англичаните. До този момент нито един национален отбор, воден от чуждестранен селекционер, не е печелил световната титла. А начело на Англия е... германецът Томас Тухел.

Аржентина също не е застрахована. Напротив.

Настоящият световен шампион започна турнира като лидер в ранглистата на ФИФА. Звучи като предимство, но историята казва друго. От въвеждането на световната ранглиста през 1992 г. нито един отбор, който е бил №1 преди началото на Мондиала, не е стигал до титлата.

Точно тази статистика може да се окаже най-голямата пречка пред Лионел Меси.

Аржентинската легенда вече е на 39 години и вероятно играе последното си световно първенство.

Дали Меси ще пренапише историята? Дали Тухел ще разбие още една футболна поличба? Едно е ясно - Усман Дембеле се провали.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.