Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Писмото на една футболна звезда до мъртвата му сестричка Посланието на Ян Диоманде, което ще ви накара да се просълзите

Ян Диоманде е на 19 и вече е футболна звезда. След страхотен сезон в Лайпциг е на световното първенство с Кот д'Ивоар. А слуховете го пращат в европейските колоси.

Зад бляскавата му кариера обаче се крие дълбока лична трагедия. Сестра му Роксан умира едва на 15-годишна възраст - в напитката й е сипана отрова по време на парти.

Диоманде отвори сърцето си в емоционално писмо до Роксан. И си спомня за моментите, споделени от двамата - от фалшивата фланелка на Манчестър Юнайтед, върху която сам изписва Роналдо 7, до пълната й подкрепа от първите му стъпки на футболния терен.

Той дава и едно специално обещание - че след всеки свой гол на световното ще се погрижи името й да не бъде забравено. Никога.

Подгответе се за послание, което ще ви просълзи.

"Скъпа Роксан,

Спомняш ли си, когато някой ми купи фалшива фланелка на Юнайтед и аз написах „Роналдо 7“ на гърба с черен маркер? Не познавахме нито богатството, нито бедността. Познавахме само щастието.

Спомняш ли си как 25 души спяхме в една къща в Абиджан? Майка искаше да гледа сапунените си опери. Всички останали искаха да гледат филми.

Спомняш ли си как винаги се преструвах, че спя, а след полунощ отивах в стаята с телевизора? Намалявах звука до минимум. Само две чертички. Гледах футбол в тъмното и мечтаех.

Спомняш ли си, когато възрастните ме видяха да играя футбол в праха и ме нарекоха Роберто Карлош заради силата, с която ритах? И помниш ли как тайно се ядосвах, защото идолът ми беше CR7?

Спомняш ли си, когато отидох да играя толкова далеч от дома? Бях на 9. В Интер Фут Суд Комое, близо до границата с Гана. Просто момче, оставено само на себе си. Не знам дали някога съм ти разказвал, но с другите деца ходехме до селото да крадем картофи, защото бяхме много гладни. Правехме „банков обир“. Две деца разсейваха собственика на магазина, докато 18 от нас избягвахме с по два картофа. Дори не бяха хубави. Но вкусът им беше невероятен. Ха-ха-ха. Все още са любимата ми храна. Варени картофи с малко зехтин. Напомнят ми за онези времена.

Спомняш ли си, когато получих първите си истински бутонки и как спях с тях? Като малък винаги играех с онези бели пластмасови сандали. Дори сега, като се прибера у дома, все още играя с тях. Това е нашата традиция.

Спомняш ли си, когато се прибирах и ти казваше на приятелите ми от квартала: „Защо спряхте да тренирате? Ян няма да ви купи коли. Трябва да продължите да работите.“ Беше на 10, а вече беше моят агент.

Спомняш ли си как седяхме и мечтаехме да се преместим във Франция? Как щяхме да пазаруваме, да имаме собствен апартамент, как щях да бъда богат футболист с коли и голяма къща, а ти нямаше да се тревожиш за нищо. Ти беше тази, която винаги вярваше, че мога да бъда следващият Кристиано, докато всички останали се смееха.

Спомняш ли си, когато на 15 се преместих в Америка за гимназия и домът ми липсваше толкова много? Месеци наред не разбирах какво казва никой. Сложиха ме до едно френско момче, което се опитваше да превежда всичко. Помниш ли, когато ти се обадих и казах: „Няма да повярваш, децата тук спорят с учителите.“ Знаеш, че у дома не смеем да мигнем пред по-възрастните.

Спомняш ли си, когато не можех да повярвам, че децата пушат след училище? Ти казваше, че сякаш съм в американски сериал.

Спомняш ли си, когато ме водеха на проби в Борнемут? В Челси, Рейнджърс, Олимпиакос, Кристъл Палас? Езе и Олисе дори дойдоха при мен след една тренировка и казаха: „Хей, хлапе, наистина си добър.“ Но пак не ме взеха. Дори дублиращите отбори от МЛС не ме искаха. Не знаех защо. Никога не ми дадоха причина. Възрастните уреждаха всичко. Просто ме водеха из цяла Европа и всички казваха „не“. Визата ми изтече. Мечтата ми приключи. Изпратиха ме обратно в Африка и плакахме заедно. Ти беше тази, която никога не спря да вярва. Няколко седмици по-късно подписах с Леганес и плакахме с различни сълзи. Тогава все още имах емоции.

Сега не чувствам нищо. Сякаш вече не съм човек. Откакто почина, чувствам само празнота. Мисля, че дори не пророних сълза в деня, в който ми казаха, че те няма. Бях в шок. Беше само няколко седмици след дебюта ми за Леганес. Кой прави дебют на 18 срещу Реал Мадрид? Беше твърде лудо. Беше сън. А после се превърна в кошмар. Някой постоянно ми звънеше от вкъщи. Бях раздразнен. Не разбирах защо. Вдигнах и те дори не се опитаха да смекчат новината. Знаеш как е у дома. Без емоции. Просто... „Сестра ти я няма.“ „Какво?“ „Починала е.“ „За какво говориш?“

„Някой е сипал нещо в питието ѝ на парти и тя никога повече не се е събудила. Отиде си.“ Беше на 15. Никога не получих отговори. Дори не знам дали искам да знам защо. Може би е било завист. Може би просто се случват такива неща в нашата страна. Може би можех да те защитя. Не знам. Опитвам се да вярвам в Божия план. Това е всичко, което мога. Не се опитвам да забравя, защото знам, че няма да забравя. Всичко, което мога да направя, е да използвам тази болка, за да работя още по-усилено и да постигна всичко, за което мечтаехме.

Написах това, защото не мога да говоря за него. Написах го, защото искам да знаеш, че ще се погрижа да продължиш да живееш. Ще се погрижа всички да знаят името ти. Целият свят. Всичко, което правя на футболния терен, го правя за теб. Толкова много се случи, откакто те видях за последно... Нямаше да повярваш. Дори аз не знам дали вярвам. Знаеш ли кое е лудото? След дебюта ми срещу Реал Мадрид размених фланелката си с Мбапе. Спомняш ли си, когато го гледахме по телевизията и ти казваше: „Мбапе? Да, добър е. Но брат ми е по-добър.“

Сбърках за едно нещо. Не искам да съм богат. Виждам какво правят парите на хората, дори на семейството. Докато бях в Леганес, всичко, което печелех, изпращах у дома. Стигна се дотам, че вече дори не исках пари. Бяха просто бреме. Никога не спираха да искат. Мисля, че си мислеха, че вече съм милионер. Дори нямах апартамент. Живеех в тренировъчния център, в стая без телевизор. Само футбол и сън, футбол и сън. Не исках голяма къща. Не исках коли. Исках само да инвестирам всичко във футбола. Всичко, за да покажа на света, че сестра ми е била права...

А... това ще те разсмее. Когато се преместих да играя в Лайпциг, винаги закъснявах. Е, не закъснявах. Но пристигах навреме, което в Германия означава, че си много закъснял. Така че вече знаеш какво направих. Започнах да пристигам 90 минути по-рано за всичко. Идвах толкова рано, че момчетата започнаха да ме наричат „Германеца“. Винаги трябва да прекалявам с всичко. Не мога да се отпусна. Винаги си го казвала. Теренът стана единственото място, където все още се чувствам у дома. Това е мястото, където намирам мир и мога да говоря с теб. Просто ми се искаше да си тук, за да мога да ти кажа... Успяхме. Всичко, което каза, се сбъдна.

Утре заминаваме за Световното първенство. Наистина. Брат ти ще играе за Кот д'Ивоар, като Дрогба, като Яя, като Жервиньо. Дори не гледам на това като на игра. Гледам на него като на сцена. Това е моят шанс да покажа на целия свят това, което ти видя в мен. Всеки път, когато вкарам гол, ще се погрижа всички да знаят името ти. Ще се погрижа да не те забравят. Винаги казваше, че мога да бъда по-добър от Кристиано. Ако го видя там, ще го поздравя от твое име. Ще направя това, което предсказа, кълна се. Още преди да имам истински бутонки, ти казваше на всички: „Брат ми ще бъде най-добрият в света.“ Ще докажа, че беше права, или ще умра в опит. Твой брат, Ян."

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.