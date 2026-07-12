"Подхождаш неуважително!": Меси с остри думи към съдията
Разкриха какво казва звездата на Аржентина на рефера по време на четвъртфинала от световното първенство
Лионел Меси не успя да добави нов гол към внушителната си колекция от 8 попадения на Мондиала по време на четвъртфинала срещу Швейцария, но все пак имаше ключова роля за успеха на своя тим след продължения с 3:1.
Звездата на световния футбол изведе южноамериканците с капитанската лента и през целия напрегнат мач подкрепяше съотборниците си.
В задълженията му, освен добро представяне на терена и асистенции, влизаше и комуникация със съдията - португалеца Жоао Пинейро.
Чети по устните
Световните медии отидоха по-далеч и разгада всъщност какво казва Меси при една от спорните ситуации.
Меси размаха пръст на един от най-добрите европейски съдии, а след това заяви категорично:
"Моля да се обръщате към мен по правилник. Не подхождайте неуважително, аз се обръщам към вас с уважение!", се чете по устните на Меси, според ESPN.
Червеният картон
Реферът Пинейро бе в центъра на вниманието, след като в 70-ата минута на мача, при резултат 1:1, остави Швейцария с човек по-малко на терена.
Той първо показа жълт картон на Леандро Паредес, а след като бе сигнализиран от VAR бригадата, че е объркал, прегледа ситуацията и предупреди официално за втори път Емболо от европейския тим.
Така до края на продълженията швейцарците играха с 10 човека.
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