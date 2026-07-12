Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Подхождаш неуважително!": Меси с остри думи към съдията Разкриха какво казва звездата на Аржентина на рефера по време на четвъртфинала от световното първенство Снимка: Reuters

Лионел Меси не успя да добави нов гол към внушителната си колекция от 8 попадения на Мондиала по време на четвъртфинала срещу Швейцария, но все пак имаше ключова роля за успеха на своя тим след продължения с 3:1.

Звездата на световния футбол изведе южноамериканците с капитанската лента и през целия напрегнат мач подкрепяше съотборниците си.

В задълженията му, освен добро представяне на терена и асистенции, влизаше и комуникация със съдията - португалеца Жоао Пинейро.

Чети по устните

Световните медии отидоха по-далеч и разгада всъщност какво казва Меси при една от спорните ситуации.

Снимка: Reuters

Меси размаха пръст на един от най-добрите европейски съдии, а след това заяви категорично:

"Моля да се обръщате към мен по правилник. Не подхождайте неуважително, аз се обръщам към вас с уважение!", се чете по устните на Меси, според ESPN.

Червеният картон

Реферът Пинейро бе в центъра на вниманието, след като в 70-ата минута на мача, при резултат 1:1, остави Швейцария с човек по-малко на терена.

Снимка: Reuters

Той първо показа жълт картон на Леандро Паредес, а след като бе сигнализиран от VAR бригадата, че е объркал, прегледа ситуацията и предупреди официално за втори път Емболо от европейския тим.

Така до края на продълженията швейцарците играха с 10 човека.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.