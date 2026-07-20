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Световно първенство по футбол 2026

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„Триумф на футбола над аржентинската престъпност“

La Gazzetta dello Sport: Ако Аржентина беше спечелила, щеше да бъде обида за футбола

„Триумф на футбола над аржентинската престъпност“
 Снимка: Reuters

Испания спечели втората световна титла в историята си след успех с 1:0 над Аржентина след продължения, а международните медии почти единодушно определиха триумфа като напълно заслужен. Герой на финала стана Феран Торес с победния гол в 106'.

Най-острата реакция дойде от английския The Telegraph, който излезе със заглавие: „Триумф на футбола над аржентинската престъпност“, определяйки представянето на шампионите от Катар 2022 като грубо, антифутболно и лишено от идеи. Според изданието Испания е „спечелила не само световното първенство, а и самия футбол“.

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The Times обобщи финала така: „Методът на Испания надделя над лудостта на Аржентина“, докато The Guardian нарече успеха „триумф на една идея и една футболна идентичност“, подчертавайки търпението, организацията и безкомпромисната защита на "Ла Роха".

В BBC също са категорични: "Испания е заслужен шампион, макар и във „изключително разочароващ финал“, а Sky Sports прави паралел с Мондиал 2010, когато Андрес Иниеста донесе титлата. Сега Феран Торес се превръща в новия герой на испанския футбол.

Снимка: Reuters

Дори аржентинските медии признаха превъзходството на съперника. Olé отбеляза, че Испания е доминирала и напълно е заслужила трофея, а Clarín описа финала като „последния танц на Меси, завършил със сълзи“. La Nación също призна, че Аржентина се е съпротивлявала, но е отстъпила на по-силния отбор.

Германският Bild акцентира върху символичната смяна на поколенията – Ламин Ямал наследява Лионел Меси като новата голяма световна звезда. Kicker подчерта, че Аржентина не е отправила удар към вратата до победния гол на Испания.

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Особено впечатляващи бяха реакциите в Италия. La Gazzetta dello Sport написа, че ако Аржентина беше спечелила, това щеше да бъде „обида за футбола“, определяйки Испания като неизбежния и достоен шампион. Tuttosport използва играта на думи „Piangentina“ („Плачеща Аржентина“), а Il Messaggero заключи: „Феран – герой; Меси – без трофей.“

Френският L'Équipe обяви испанците за „Кралете на играта“, подчертавайки, че тимът на Луис де ла Фуенте е наложил своя стил от първата до последната минута и вече има всички предпоставки да изгради нова футболна династия, подобна на легендарния отбор от периода 2008–2012.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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