Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Шотландия сложи точка на 36 години разочарования на Мондиал 1:0 срещу Хаити на бившия вратар на Царско село Джони Пласид Снимка: Reuters

Шотландия изпълни задачата и победи Хаити с 1:0, но далеч не толкова убедително, колкото се очакваше.

Тимът на Стив Кларк трябваше да се бори до последния съдийски сигнал срещу корав и амбициозен съперник, който бе на сантиметри от сензацията.

В герой за шотландците се превърна Джон Макгин, който се разписа в 28-ата минута след поредния вихрен пробив на Бен Доак. Именно младото крило бе най-опасното оръжие на британците и непрекъснато тормозеше хаитянската отбрана.

Снимка: Reuters

След колебливо начало Хаити постепенно пое инициативата и започна да печели битката в средата на терена.

Карибците натиснаха сериозно след почивката, създадоха няколко отлични положения и накараха шотландците да се окопаят пред собственото си наказателно поле.

Най-близо до изравняване бе Пиеро, чийто удар с глава едва не попари шотландските надежди.

За шотландците успехът ще остане специален – първа победа на световно първенство от 36 години насам.

За Хаити това е едва второ участие на Мондиал след дебюта на страната през 1974 г. В състава на карибската страна бяха бившите играчи от българското първенство Дюкенс Назон и Джони Пласид, от които единствено вторият се появи на терена, записвайки 90 минути под рамката на вратата. 38-годишният бивш вратар на Царско село направи едно спасяване, но не успя да отрази другия точен изстрел на Джон Макгин за гола на Шотландия.

В следващия си двубой "гайдарите" ще се изправят срещу Мароко на 20 юни, докато Хаити ще играе срещу Бразилия в същия ден, а пет дни по-късно са и последните срещи от груповата фаза.

СЪСТАВИТЕ

ХАИТИ: 1. Джони Пласид, - 2. Карленс Аркус, 4. Рикардо Аде, 5. Ханес Делкроа, 8. Мартин Експириънс - 11. Луисиус Деедсон, 17. Данли Жан Жак, 10. Жан-Рикне Белгард, 15. Рубен Провидънс - 20. Францди Пиеро, 18. Уилсон Исидор

ШОТЛАНДИЯ: 1. Ангъс Гън - 2. Аарън Хики, 13. Джак Хендри, 5. Грант Ханли, 3. Андрю Робъртсън - 17. Бен Доук, 4. Скот Мактоминей, 19. Люис Фъргюсън, 7. Джон Макгин - 20. Лоурънс Шенкланд, 10. Че Адамс