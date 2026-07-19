Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Президентът на Аржентина няма да присъства на финала на мондиала Причината е странна! Снимка: Marca

Президентът на Аржентина Хавиер Милей няма да бъде на стадиона в Ню Джърси (САЩ) за финала на Мондиал 2026. Отборът, воден от Лионел Меси, се изправя срещу Испания, но държавният глава ще стиска палци пред телевизионния екран в резиденцията си. Причината е странна - суеверие!

Милей е изгледал всеки един мач на "Албиселесте" от световното в "Оливос" и няма да намерение да прави промени.

"Хладно е, а не пускам отоплението. Нося обаче дебело яке с лого на петролна компания. Срещу Швейцария ми стана горещо, свалих го и ни вкараха. След това го облякох и обърнахме. Оттогава не съм го свалял", сподели аржентинският президент пред местните медии.

Снимка: Reuters

Всеки с ритуалите си

Суеверията са неизменна част от футболната култура в Аржентина. Селекционерът Лионел Скалони, например, признава, че постоянно стъпва на терена първо с десния крак, прави го още от началото на кариерата си.

Много фенове гледат двубоите на едно и също място и не сменят "късметлийската" фланелка, докато турнирът не свърши. Някои привърженици вярват, че дори и най-малкото отклонение от традицията може да повлияе на крайния резултат.

Група почитатели на Аржентина започва да чете Библията малко преди действащият световен шампион да започне обрата си срещу Египет в осминафиналите. Оттогава се обръщат към свещената книга преди всеки мач.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.