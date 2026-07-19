Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 10+1 факта за стадиона на финала Мястото, където Меси плака, Пеле се сбогува, а България наказа Германия Снимка: Reuters

Стадион МетЛайф ще бъде домакин на финала на световното първенство, което приключва тази вечер със сблъсъка Испания - Аржентина.



Какво е това място? Разкриваме десет ключови факта.



1. На границата между два свята

Стадион МетЛайф се намира в Ню Джърси, но е част от метрополния район на Ню Йорк. Затова за Мондиал 2026 ФИФА го обозначава като Ню Йорк - Ню Джърси Стейдиъм.





2. Концертен гигант

МетЛайф е домакин на много концерти. Близостта му до Ню Йорк му позволява да бъде домакин на над 20 събития годишно. Само през 2025 г. стадионът е бил домакин на Бионсе, The Weeknd, Шакира, Кендрик Ламар и Oasis. Според Billboard, миналата година е най-посещаваният стадион в САЩ (и втори в света след "Уембли").



3. Дом на два NFL отбора

Стадионът е уникален с това, че е домакин както на Ню Йорк Джайънтс, така и на Ню Йорк Джетс. Често отваря врати за два мача в рамките на един уикенд.



Снимка: Reuters

Обикновено настилката е изкуствена, което улеснява честото използване за спорт и концерти. Суровите зими в района също правят естествената трева трудна за поддръжка.



5. Специална подготовка за Мондиала

За Световното първенство беше поставена естествена трева върху сложна инженерна конструкция. Проектът включва пясъчна основа, напоителна система и модерна вентилация.



6. Рекордьор по посещаемост

Най-многолюдното събитие на стадиона не е спортен мач или концерт, а религиозното събиране Сиюм ХаШас. През 2012 г. то привлича около 93 000 души.



Снимка: Reuters

След загубата във финала на Копа Америка 2016 Лионел Меси обяви, че се отказва от националния отбор. По-късно промени решението си и спечели световната титла с Аржентина.



8. Връзката с Пеле

На мястото на днешния МетЛайф преди е бил стадион Джайънтс. Там през 1977 г. Пеле изиграва своя прощален мач.





9. Специален стадион за Неймар

Тук Неймар отбелязва първия си гол за националния отбор на Бразилия. Стадионът остава едно от най-запомнящите се места в международната му кариера.



10. Тръмп и футболният трофей

След финала на световното клубно първенство през 2025 г. Доналд Тръмп участва в церемонията по награждаването. Поведението му на подиума предизвиква широк обществен интерес и коментари.



Снимка: Reuters

Но не по важност. Преди 32 години на "Джайънтс стейдиъм" България, окрилена от Христо Стоичков и Йордан Лечков, отстрани актуалния световен шампион Германия с 2:1 и се класира за полуфиналите на Мондиал 1994-а!

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.