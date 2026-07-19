Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Меси разплака Аржентина с емоционално послание Каквото и да се случи днес, този отбор написа история, която никога няма да забравим... Снимка: Reuters

В навечерието на най-голямата битка в световния футбол Лео Меси отново показа защо е сърцето и душата на Аржентина.

Преди финала на Мондил 2026 срещу Испания легендарният №10 изпрати специално послание към своите съотборници и към всички, които са били част от това невероятно пътуване. За него успехът не се измерва само с трофеите, а с моментите, битките и връзката, изградена през годините.

„Най-хубавото нещо през всички тези години не бяха само титлите, а цялото пътуване.“

Капитанът на "албиселесте" подчерта, че зад всеки гол, всяка победа и всеки труден момент стоят хората, които никога не са спирали да вярват - съотборниците му, треньорският щаб и целият екип, който превърна отбора в истинско семейство.

Снимките, които Меси публикува в Instagram, събраха хиляди реакции, показвайки единство, отдаденост и мечтата на цяла нация.

А преди последния съдийски сигнал на този велик турнир Меси завършва с думи:

„Каквото и да се случи, този отбор написа история, която никога няма да забравим и която никой няма да може да изтрие. ХАЙДЕ, АРЖЕНТИНА!“

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.