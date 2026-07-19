Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация След 103 мача всичко се решава днес: Само един може да бъде шампион! 37 мача без загуба срещу 14 поредни победи - Кой ще се пречупи пръв? Снимка: Reuters

След 103 изиграни мача и близо месец футболна драма, световното първенство в САЩ, Мексико и Канада стига до своята кулминация - големия финал между Испания и Аржентина.

Часът удари! Тази вечер, 22:00 ч., стадион "МетЛайф", Ню Джърси. Всичко около най-големия мач за годината може да следите с нас на btvsport.bg.

От едната страна е действащият световен шампион Аржентина, който мечтае да защити титлата си от Катар 2022 и да се нареди до легендарните отбори на Италия и Бразилия като единствените нации, успели да спечелят два поредни световни шампионата.

От другата е европейският шампион Испания - отборът, който впечатли с организация, контрол и зрялост през целия турнир и е на една победа от втората световна титла в историята си след триумфа през 2010 г.

Снимка: Reddit

Финалът носи и допълнителна историческа тежест. За първи път във финал на световно първенство се срещат действащите шампиони на Европа и Южна Америка. Това е и първият случай, в който отборите, заемащи първите две места в световната ранглиста на ФИФА - Аржентина и Испания - се изправят един срещу друг на Мондиал.

"Гаучосите" излизат за седми път във финал на Мондиал. Само Германия има повече участия в битката за титлата. „Албиселесте“ вече има три световни корони – от 1978, 1986 и 2022 г., а сега е на крачка от четвърта.

Пътят им до финала беше безупречен – седем мача, седем победи. Ако спечелят и осмия, аржентинците ще се превърнат в първия отбор след Бразилия през 2002 г., завършил световно първенство със 100-процентов актив.

Снимка: Reuters

Формата на южноамериканците е впечатляваща и извън турнира. Тимът е в серия от 14 поредни победи във всички състезания и при нов успех ще постави рекорд за най-дълга победна поредица на южноамерикански национален отбор.

Въпреки това мнозина виждат Испания като фаворит за трофея. Данните подкрепят подобна теза. Според 25 000 симулации на суперкомпютъра Opta, „Ла Фурия Роха“ печели титлата в 59,6% от случаите, докато шансът на Аржентина е оценен на 40,4%.

Причината е ясна – испанците изглеждат почти непробиваеми. Отборът на Луис де ла Фуенте наложи контрол над всеки съперник по пътя към финала и допусна средно едва 0,31 очаквани гола (xG) на мач. Това е най-доброто защитно постижение на световно първенство от 1966 г. насам, изравнявайки рекорд, държан досега единствено от Уругвай от Мондиал'90.

Испания пристига във финала и с впечатляваща серия от 37 поредни мача без поражение. Ако избегне загуба срещу Аржентина, ще постави нов рекорд за най-дълга серия без поражение на европейски национален отбор, изпреварвайки постижението на Италия между 2018 и 2021 г.

Снимка: Reuters

Историята също предлага любопитен контекст. Само три пъти досега национален отбор е успявал да съчетае европейска и световна титла в рамките на един цикъл - Германия през 70-те години, Франция между 1998 и 2000 г. и самата Испания в своята златна ера между 2008 и 2012 г. Сега „Ла Роха“ има възможност да започне нова такава глава.

Статистиката, традициите и формата сочат едно – светът е на път да стане свидетел на финал от най-висока класа. Аржентина преследва безсмъртие и място сред най-великите шампиони в историята. Испания иска да затвърди статута си на най-силния отбор на планетата.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.