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Световно първенство по футбол 2026

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След 103 мача всичко се решава днес: Само един може да бъде шампион!

37 мача без загуба срещу 14 поредни победи - Кой ще се пречупи пръв?

След 103 мача всичко се решава днес: Само един може да бъде шампион!
 Снимка: Reuters

След 103 изиграни мача и близо месец футболна драма, световното първенство в САЩ, Мексико и Канада стига до своята кулминация - големия финал между Испания и Аржентина.

Часът удари! Тази вечер, 22:00 ч., стадион "МетЛайф", Ню Джърси. Всичко около най-големия мач за годината може да следите с нас на btvsport.bg.

От едната страна е действащият световен шампион Аржентина, който мечтае да защити титлата си от Катар 2022 и да се нареди до легендарните отбори на Италия и Бразилия като единствените нации, успели да спечелят два поредни световни шампионата.

Испания на Родри

От другата е европейският шампион Испания - отборът, който впечатли с организация, контрол и зрялост през целия турнир и е на една победа от втората световна титла в историята си след триумфа през 2010 г.

Снимка: Reddit

Финалът носи и допълнителна историческа тежест. За първи път във финал на световно първенство се срещат действащите шампиони на Европа и Южна Америка. Това е и първият случай, в който отборите, заемащи първите две места в световната ранглиста на ФИФА - Аржентина и Испания - се изправят един срещу друг на Мондиал.

"Гаучосите" излизат за седми път във финал на Мондиал. Само Германия има повече участия в битката за титлата. „Албиселесте“ вече има три световни корони – от 1978, 1986 и 2022 г., а сега е на крачка от четвърта.

Пътят им до финала беше безупречен – седем мача, седем победи. Ако спечелят и осмия, аржентинците ще се превърнат в първия отбор след Бразилия през 2002 г., завършил световно първенство със 100-процентов актив.

Снимка: Reuters

Формата на южноамериканците е впечатляваща и извън турнира. Тимът е в серия от 14 поредни победи във всички състезания и при нов успех ще постави рекорд за най-дълга победна поредица на южноамерикански национален отбор.

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Въпреки това мнозина виждат Испания като фаворит за трофея. Данните подкрепят подобна теза. Според 25 000 симулации на суперкомпютъра Opta, „Ла Фурия Роха“ печели титлата в 59,6% от случаите, докато шансът на Аржентина е оценен на 40,4%.

Причината е ясна – испанците изглеждат почти непробиваеми. Отборът на Луис де ла Фуенте наложи контрол над всеки съперник по пътя към финала и допусна средно едва 0,31 очаквани гола (xG) на мач. Това е най-доброто защитно постижение на световно първенство от 1966 г. насам, изравнявайки рекорд, държан досега единствено от Уругвай от Мондиал'90.

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Испания пристига във финала и с впечатляваща серия от 37 поредни мача без поражение. Ако избегне загуба срещу Аржентина, ще постави нов рекорд за най-дълга серия без поражение на европейски национален отбор, изпреварвайки постижението на Италия между 2018 и 2021 г.

Снимка: Reuters

Историята също предлага любопитен контекст. Само три пъти досега национален отбор е успявал да съчетае европейска и световна титла в рамките на един цикъл - Германия през 70-те години, Франция между 1998 и 2000 г. и самата Испания в своята златна ера между 2008 и 2012 г. Сега „Ла Роха“ има възможност да започне нова такава глава.

Статистиката, традициите и формата сочат едно – светът е на път да стане свидетел на финал от най-висока класа. Аржентина преследва безсмъртие и място сред най-великите шампиони в историята. Испания иска да затвърди статута си на най-силния отбор на планетата.

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Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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