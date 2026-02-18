Обвинения в расизъм от Бенфика: Винисиус не разбра какво му казвам

Огромен скандал прекъсна за кратко първия мач от плейофите за влизане в осминафиналите на Шампионската лига между Бенфика и Реал Мадрид (0:1) и в него бяха замесени Джанлука Престиани и Винисиус.

Точно след гола на бразилеца и празнуването му пред агитката на домакините, Престиани му каза нещо, скрил устата си под фланелката. Винисиус веднага алармира, че е бил обиден на расистка основа и наречен "Маймуна".

Евентуалният "извършител" обаче има друга версия!

В нито един момент

Престиани използва социалните си мрежи, за да отрече категорично обвиненията в расизъм.

Той твърди, че съперниковият футболист просто... не го е разбрал.

"В нито един момент не съм отправял расистки обиди към Винисиус. За жалост, той разбра грешно това, което е чул. Никога не съм бил расист. А получих и заплахи от футболистите на Реал", напика Престиани.

От УЕФА вече започнаха официално разследване по случая.

Кой е Престиани?

20-годишният футболист на Бенфика е аржентинец, но с италиански произход. Той дори има един мач за Гаучосите.

Той започва кариерата си в родината си, а през 2024 г. преминава във втория отбор на Бенфика. След само 11 мача за дубъла, той влиза в първия тим, за който има вече 27 мача и 2 гола.

Снимка: Reuters

Младият футболист бе защитен и от треньора си Жозе Моуриньо.

"Има нещо сбъркано, защото това се случва на всеки стадион. На всеки стадион, на който играе Винисиус, винаги нещо се случва. Винаги. Казах на Вини: "Когато вкараш такъв гол, просто празнувай и се върни назад!". Този клуб има Еузебио за легенда – чернокож играч. Последното нещо, което е този клуб, е да бъде расистки", каза Специалния.

Реваншът между двата тима е на 25 февруари в Мадрид.