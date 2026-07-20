Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Разплаканият Скалони: До декември и край! Емоционален срив на пресконференцията Снимка: Reuters

Лионел Скалони не успя да изведе Аржентина до пореден голям трофей, след като тимът загуби финала на Световното първенство от Испания.

Въпреки поражението, селекционерът оставя след себе си една от най-успешните епохи в историята на „албиселесте“ – световна титла, две Копа Америка и още един финал на Мондиал.

На пресконференцията след мача Скалони не сдържа сълзите си. Той призна превъзходството на Испания, благодари на играчите си и загатна, че скоро може да напусне поста.

За бъдещето

„Ще остана до декември, а след това вероятно ще се оттегля. Трябва да говоря с президента, но чувствам, че имам нужда от почивка. Изпитвам тъга, но и огромна благодарност към тези момчета. Големи сме в победите и трябва да бъдем достойни и в поражението.“

За загубата

Снимка: Reuters

„Испания беше по-добрият отбор. Контузиите ни затрудниха, но това не е оправдание. Играчите дадоха всичко от себе си и съм горд с тях.“

За червения картон на Енцо Фернандес

„Първият жълт картон можеше да бъде избегнат. Няма обвинения към него, но такива ситуации трябва да се избягват. До 80-ата минута съперникът почти не създаде положения. Интересно щеше да бъде да видим мача при 11 срещу 11.“

За Талиафико

„Той олицетворява духа на този отбор. Изигра фантастичен мач и не искаше да бъде сменен, въпреки болките.“

За Меси

„Статутът му е недосегаем. Надявам се да се гордее със съотборниците си. За мен той е най-великият футболист в историята.“

За второто място

Снимка: Reuters

„Надявам се хората да оценят това, което постигнахме. Второто място също е повод за гордост. В съблекалнята плаках много, а испанските футболисти ни поздравиха за начина, по който се борихме.“

В края на пресконференцията Скалони отново се просълзи, докато говореше за бъдещето си. „Договорът ми изтича през декември. Ще говоря с президента и ще помисля. Това е мечтаната работа, но за да продължа, трябва да се пренастроя“, каза той, преди да напусне залата под аплодисментите на журналистите – жест, който може да се окаже символичен край на една историческа ера.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.