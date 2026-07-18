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Световно първенство по футбол 2026

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Скалони за Ямал: Искам да го заключа в хотела!

„Феновете на Бока и Ривър се прегръщат и празнуват - как може това да не ни докосне?“

Скалони за Ямал: Искам да го заключа в хотела!
 Снимка: Reuters

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони засипа с похвали младата звезда на Испания Ламин Ямал преди големия финал на Световното първенство, признавайки, че 19-годишното крило е едно от най-опасните оръжия на съперника.

„Ямал е футболно съкровище. Той е невероятно труден играч за защита и вероятно ще донесе много радост на Испания - но се надяваме, че не в неделя.“

С типичното си чувство за хумор аржентинският наставник добави:

Снимка: Reuters

„Разбира се, бих искал просто да го заключа в хотела и да не го пускам на терена. Играчи като Ямал и Меси винаги са много трудни за забелязване“, каза Скалони.

Следете финала с нас на btvsport.bg

Аржентина и Испания се изправят един срещу друг във финала на Мондиала на 19 юли от 22:00 часа, в двубой, който противопоставя действащия световен шампион срещу европейския първенец. Може да следите с нас всичко най-интересно на btvsport.bg.

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Скалони подчерта, че най-голямата мотивация за неговия тим остават аржентинските фенове.

„Виждате как празнуват хората, колко са щастливи и това трогва, невъзможно е да не докосне сърцето ти“, каза Скалони, цитиран от агенция Reuters.

Наставникът отхвърли съмненията, че защитата на титлата е намалила амбицията на отбора, и подчерта значението на националната кауза.

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„В крайна сметка играем за тях, футболистите играят за родината, за семействата си“, коментира Лионел Скалони и добави: „Феновете на големите съперници Бока и Ривър се прегръщат и празнуват заедно пред телевизора - как може това да не ни докосне?“

Въпреки по-краткото време за възстановяване след полуфинала срещу Англия, селекционерът увери, че съставът е в добро състояние.

„Нямаме много време за тренировки. Снощи пристигнахме в 23:00 часа, а утре ще бъде натоварено. Ще говоря с футболистите и ще видя как са, но по принцип всички са добре“, уточни той.

Лео. Лео Меси

Скалони отдели специално внимание и на Лионел Меси, който на 39 години отново ще изведе Аржентина във финал на световно първенство.

„Да можеш да стигнеш до финал, както той на 39 години, мисля, че това е нещо невероятно“, заяви Скалони.

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„Трябва да ценим това, което той прави... Успя да постигне нещо, което преди години не се смяташе за възможно. Не беше лесно да стигнем дотук и да се конкурираме на това ниво. Надявам се да спечелим, но ако не - той пак ще бъде пример за всички“, допълни селекционерът на "гаучосите".

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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