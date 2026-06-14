Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ромарио и Роналдо като сянка: Тиаго не издържа сравненията Изборът на Карло Анчелоти под обстрел след Бразилия – Мароко Снимка: Reuters

Бразилия започна световното първенство с равенство 1:1 срещу Мароко, но истинската буря не беше на терена, а в коментарите след мача.

Испанският вестник „Спорт“ буквално разнищи решенията на Карло Анчелоти и изненадващото включване на Игор Тиаго за откриващия мач за отбора на Мондиал 2026, тръгнал за големия футбол от Лудогорец, като титуляр.

Най-силният удар дойде още в анализа на изданието, където се появи може би най-тежката оценка за нападателя:

Снимка: Reuters

„Изборът на Игор Тиаго е трудносмилаем, откъдето и да го погледнеш. Това е богохулство за отбор, който е имал нападатели като Ромарио и Роналдо.“

Но критиките не спират дотук. „Спорт“ определя целия бразилски подход като хаотичен и разпадащ се още в средата на терена. Тактическият експеримент на Анчелоти е описан като директен провал, започнал още с първия съдийски сигнал.

В анализа се подчертава:

„Решението Ибанес да бъде използван като десен бек не проработи и създаде огромна дупка в отбраната. Полузащитата също е разнищена без милост, като според испанците тя е била напълно обезличена и без контрол върху темпото на играта. Халфовата линия беше напълно разредена“, пише изданието, описвайки липсата на баланс между Каземиро и Бруно Гимараеш.

И ако в защита Бразилия е била уязвима, то в атака картината не е по-розова. Рафиня и Винисиус са били принудени да се адаптират към нестабилна система, която според „Спорт“ ги е оставила без реална подкрепа.

Снимка: Reuters

След почивката Анчелоти опитва да поправи щетите с рокади, но и те са описани като късна реакция, която само частично стабилизира отбора.

В крайна сметка равенството 1:1 оставя повече въпроси, отколкото отговори – а най-шумните идват не от стадиона, а от Испания, където изборите на „Карлето“ вече се поставят под сериозно съмнение.