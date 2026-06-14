Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Тежката артилерия в действие: Германия и Нидерландия започват похода Гледайте ги и на VOYO! Снимка: Reuters

Груповата фаза на Мондиал 2026 продължава с 4 мача и днес, а на сцената днес излизат два от фаворитите - Германия и Нидерландия! "Лалета" ще се изправят срещу "самураите" от Япония в Арлингтън, докато Бундестима стартира срещу Кюрасао в мач, който изглежда протоколен...

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.

Германия – Кюрасао

Бундестима е в отлична серия от девет поредни победи и влиза като категоричен фаворит в потока. Съперникът е сред най-големите изненади в квалификациите, а самото участие на Мондиала вече е исторически успех. Под ръководството на Дик Адвокаат тимът ще се опита да се защити организирано, но класовата разлика изглежда сериозна.

Нидерландия – Япония

Снимка: Reuters

Един от най-интригуващите сблъсъци на деня. Нидерландия на Роналд Куман остава фаворит, но формата преди турнира буди съмнения – колебливи резултати, включително загуба от Алжир и равен с Еквадор. Проблем са и кадровите липси в защита и неяснотата около вратарския пост. Япония обаче идва в отлична форма, с впечатляваща квалификационна кампания и минимален брой допуснати голове. Победата над Англия в контрола допълнително повишава самочувствието на „самураите“.

Кот д’Ивоар – Еквадор

Ключов мач за второто място в групата. И двата отбора реално ще се борят за позиция зад фаворита Германия. Кот д’Ивоар е в отлична форма, включително престижен успех с 2:1 над Франция в Париж. Еквадор ще разчита повече на дисциплина и дефанзивен подход, като целта им е да останат стабилни и да търсят шансове на контраатака.

Швеция – Тунис

Швеция влиза с противоречива репутация, след като се класира чрез Лига на нациите въпреки слабите квалификации. Под ръководството на Греъм Потър обаче тимът показва значително подобрение, а Виктор Гьокереш е основна заплаха в атака. В такива мачове първият гол може да е решаващ. Вероятен е нискорезултатен сценарий.

14 юни

20:00 ч. - Германия - Кюрасао

23:00 ч. - Нидерландия - Япония

15 юни

02:00 ч. - Кот д'Ивоар - Еквадор

05:00 ч. - Швеция - Тунис