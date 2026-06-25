Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Борислава Стаменова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ето ги! Най-красивите фенки на световното първенство по футбол! (СНИМКИ) След две седмици футбол, ето кои дами се откроиха на трибуните

Изминаха две безсънни седмици заради световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико! От 11 юни насам живеем с емоциите на Мондиала - победи, загуби, контузии, куриози, с футболистите, с треньорите и с феновете.

И няма как да не забележим дамите по трибуните, които подкрепят отборите си.

Ето кои фенки се откроиха. Някои от тях ги познавате, а с други тепърва ще се сблъскаме.

Ивана Кнол

Последните успехи на Хърватия са белязани от Лука Модрич и... Ивана.

Съблазнителната DJ-ка натрупа доста последователи покрай изявите си на мачове на "ватрените" и присъствието ѝ в САЩ, Канада и Мексико е очаквано.

Даниела Найел Агилера

Тя подкрепя Парагвай и се появи на мача с Турция (за нейно щастие, спечелен от сънародниците ѝ) се появи с тениска на националния отбор.

Красавицата е модел и инфлуенсър.

Джордийн Бъкли

ТикТок инфлуенсърката е от отбора на футболните съпруги.

Тя стистка палци за Антоан Семеньо от Гана и много добре знае как да е интересна. Иначе едва ли щеше да има близо 7 милиона гледания в социалните мрежи.

Габи

Корейка, която стиска палци за Мексико? Ето я!

Инфлуенсърката Габи бе на откриването на Мондиала и събра погледите на трибуните.

Естер Алисия Лопес

Водещата от Панама няма как да бъде пропусната - и на екран, и на трибуните.

Вероника Сото

Тя подкрепя Колумбия. В родината си Вероника е известна с провокативния си начин на обличане.

Анди Ела

Франция също си има своя ангел! Това е Анди Ела - известна ютубърка със стотици хиляди последователи!

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.