Ето ги! Най-красивите фенки на световното първенство по футбол! (СНИМКИ)
След две седмици футбол, ето кои дами се откроиха на трибуните
Изминаха две безсънни седмици заради световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико! От 11 юни насам живеем с емоциите на Мондиала - победи, загуби, контузии, куриози, с футболистите, с треньорите и с феновете.
И няма как да не забележим дамите по трибуните, които подкрепят отборите си.
Ето кои фенки се откроиха. Някои от тях ги познавате, а с други тепърва ще се сблъскаме.
Ивана Кнол
Последните успехи на Хърватия са белязани от Лука Модрич и... Ивана.
Съблазнителната DJ-ка натрупа доста последователи покрай изявите си на мачове на "ватрените" и присъствието ѝ в САЩ, Канада и Мексико е очаквано.
Даниела Найел Агилера
Тя подкрепя Парагвай и се появи на мача с Турция (за нейно щастие, спечелен от сънародниците ѝ) се появи с тениска на националния отбор.
Красавицата е модел и инфлуенсър.
Джордийн Бъкли
ТикТок инфлуенсърката е от отбора на футболните съпруги.
Тя стистка палци за Антоан Семеньо от Гана и много добре знае как да е интересна. Иначе едва ли щеше да има близо 7 милиона гледания в социалните мрежи.
Габи
Корейка, която стиска палци за Мексико? Ето я!
Инфлуенсърката Габи бе на откриването на Мондиала и събра погледите на трибуните.
Естер Алисия Лопес
Водещата от Панама няма как да бъде пропусната - и на екран, и на трибуните.
Вероника Сото
Тя подкрепя Колумбия. В родината си Вероника е известна с провокативния си начин на обличане.
Анди Ела
Франция също си има своя ангел! Това е Анди Ела - известна ютубърка със стотици хиляди последователи!
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.