Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Борислава Стаменова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Внимание по трибуните! Най-секси футболните съпруги на Мондиала! (Част 1) За кои дами ще следим по трибуните в САЩ, Канада и Мексико? Снимка: Instagram

3 дни остават до началото на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико - безспорно едно от най-важните спортни събития за годината!

От 11 юни од 19 юли светът ще е футбол, а половинките на тези красавици ще са нашите главни герои.

Няма съмнение, че да си футболна съпруга вече не означава само да "въртиш къщата", докато любимият е на терена. Това е статус, който върви и с много плюсове, и с много минуси.

Затова отдаваме заслуженото на тези дами и ви представяме по една от всеки отбор!

Група "А"

Мексико

За Гилермо Очоа - вратарят на един от домакините на световното, това ще е шесто световно първенство! Впечатляващо, нали? Заедно с него през този живописен футболен път минава и съпругата му Карла. Двамата имат 3 деца, а тя е влюбена и в модата.

Снимка: Instagram

ЮАР

Джейдън Адамс е в състава на ЮАР за предстоящия Мондиал. Съвсем наскоро в любов му се обясни красивата Акила, която е майка на дъщеричката му. "Ще съм твоята най-голяма подкрепа, най-шумна мажоретка и най-сигурна прегръдка", пише тя.

Снимка: Instagram

Южна Корея

Азиатската държава си има своята звездна двойка. Вратарят Сюн-гу Ким е в очакване на първа рожба, а майката е актрисата и модел Ким Джин-Кюн.

Снимка: Instagram

Чехия

Завиждаме на вратаря Матей Ковар. Не само заради възможността да е на световно, а и заради възможността палци да му стиска Андреа Мачачкова - дипломиран биолог и географ, но работеща като пилатес инструктор.

Снимка: Instagram

Група "В"

Канада

Никога няма да видите Кайл Ларин с неподдържана коса. Защо? Защото кралицата на сърцето му, майка двете му дъщери и в очакване на трето дете е Шейлън, която е фризьор.

Снимка: Instagram

Босна и Херцеговина

Яна Лаура Колашинац обича да я наричат Бела, тоест "красива". Със сигурност тя е стискала силно палци при драматичната развръзка на плейофите, когато балканският тим отстрани Италия.

Снимка: Instagram

Катар

Лукас Мендеш е роден в Бразилия, но от 2023 г. е национал на Катар. В това негово приключение го подкрепя съпругата му Карла.

Снимка: Instagram

Швейцария

Силван Видмер има истинско бижу в дома си - Селин. Начичаме я така, защото наискина се занимава с бижута.

Снимка: Instagram

Група "С"

Бразилия

Решихме да не включваме тук Бруна на Неймар, за да може да се запознаете с госпожата на Бруно Гимараеш - Ана Лидия.

Снимка: Instagram

Мароко

Вратарят Ясин Буну си има звездна половинка и майка на сина му - моделът Имане Халад (не Халиф)!

Снимка: Instagram

Хаити

С дебюта на Хаити на световни финали ще се запознаем и със съпругите им. В случая - Лизи, която е половинка на Дюк Лакроа.

Снимка: Instagram

Шотландия

Как се планира сватба? Питайте половинката на Джордж Хърст - Аела. Тя го прави професионално.

Снимка: Instagram

Група "D"

САЩ

В своята родина ще ни посрещне Сара - красивата половинка на Тейлър Адамс.

Снимка: Instagram

Парагвай

Маурисио Прадо звучи много... луксозно. Достойна за модел с тази фамилия е половинката му Хулиана.

Снимка: Instagram

Австралия

Александра е женена за Милош. Звучи много славянско и не много австралийско. Все пак семейство Дегенек от години живее в Астралия, а защитникът ще играе на световно.

Снимка: Instagram

Турция

На Балканите имаме вкус за жени! И доказателството е Хейди - съпругата на Мерих Демирал, която е изключително красива.

Снимка: Instagram

Група "E"

Германия

Какво е да си съпруга на шампион на английската Висша лига? София, половинката още от детските години на нападателя Кай Хаверц, имаше възможност да отпразнува тази чест след триумфа на Арсенал.

Снимка: Instagram

Кюрасао

Зорана - сръбската красавица, която остави музиката, за да се омъжи за вратаря Елой Руум, със сигурност влиза в списъка ни за прексрасни половинки.

Снимка: Instagram

Кот д"Ивоар

Франк Кесие е сред щастливците, които могат да носят уникалните официални сака на Кот д"Ивоар, а съпругата му Сира също обича блясъка.

Снимка: Instagram

Еквадор

Бихме доверили красотата си на съпругата на Алан Франко - Малена. Тя е зашеметяваща!

Група "F"

Нидерландия

Райън Гравенберх има всичко - стабилна кариера в Ливърпул, повиквателна за световното и Сидни, която наскоро го дари с рожба.

Япония

Тя е красива като порцеланова кукла, но всичност е съпруга на Юто Нагатомо. Името ѝ е Аири Таири.

Швеция

Пословичната красота на скандинавките е събрана в Макензи - половинката на Лукас Бергнвал.

Тунис

В северноафриканската страна са доста потайни за личния си живот, но успяхме да намерим съпругата на Аймен Дахмен - Сандра.