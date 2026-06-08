Внимание по трибуните! Най-секси футболните съпруги на Мондиала! (Част 1)
За кои дами ще следим по трибуните в САЩ, Канада и Мексико?
3 дни остават до началото на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико - безспорно едно от най-важните спортни събития за годината!
От 11 юни од 19 юли светът ще е футбол, а половинките на тези красавици ще са нашите главни герои.
Няма съмнение, че да си футболна съпруга вече не означава само да "въртиш къщата", докато любимият е на терена. Това е статус, който върви и с много плюсове, и с много минуси.
Затова отдаваме заслуженото на тези дами и ви представяме по една от всеки отбор!
Група "А"
Мексико
За Гилермо Очоа - вратарят на един от домакините на световното, това ще е шесто световно първенство! Впечатляващо, нали? Заедно с него през този живописен футболен път минава и съпругата му Карла. Двамата имат 3 деца, а тя е влюбена и в модата.
ЮАР
Джейдън Адамс е в състава на ЮАР за предстоящия Мондиал. Съвсем наскоро в любов му се обясни красивата Акила, която е майка на дъщеричката му. "Ще съм твоята най-голяма подкрепа, най-шумна мажоретка и най-сигурна прегръдка", пише тя.
Южна Корея
Азиатската държава си има своята звездна двойка. Вратарят Сюн-гу Ким е в очакване на първа рожба, а майката е актрисата и модел Ким Джин-Кюн.
Чехия
Завиждаме на вратаря Матей Ковар. Не само заради възможността да е на световно, а и заради възможността палци да му стиска Андреа Мачачкова - дипломиран биолог и географ, но работеща като пилатес инструктор.
Група "В"
Канада
Никога няма да видите Кайл Ларин с неподдържана коса. Защо? Защото кралицата на сърцето му, майка двете му дъщери и в очакване на трето дете е Шейлън, която е фризьор.
Босна и Херцеговина
Яна Лаура Колашинац обича да я наричат Бела, тоест "красива". Със сигурност тя е стискала силно палци при драматичната развръзка на плейофите, когато балканският тим отстрани Италия.
Катар
Лукас Мендеш е роден в Бразилия, но от 2023 г. е национал на Катар. В това негово приключение го подкрепя съпругата му Карла.
Швейцария
Силван Видмер има истинско бижу в дома си - Селин. Начичаме я така, защото наискина се занимава с бижута.
Група "С"
Бразилия
Решихме да не включваме тук Бруна на Неймар, за да може да се запознаете с госпожата на Бруно Гимараеш - Ана Лидия.
Мароко
Вратарят Ясин Буну си има звездна половинка и майка на сина му - моделът Имане Халад (не Халиф)!
Хаити
С дебюта на Хаити на световни финали ще се запознаем и със съпругите им. В случая - Лизи, която е половинка на Дюк Лакроа.
Шотландия
Как се планира сватба? Питайте половинката на Джордж Хърст - Аела. Тя го прави професионално.
Група "D"
САЩ
В своята родина ще ни посрещне Сара - красивата половинка на Тейлър Адамс.
Парагвай
Маурисио Прадо звучи много... луксозно. Достойна за модел с тази фамилия е половинката му Хулиана.
Австралия
Александра е женена за Милош. Звучи много славянско и не много австралийско. Все пак семейство Дегенек от години живее в Астралия, а защитникът ще играе на световно.
Турция
На Балканите имаме вкус за жени! И доказателството е Хейди - съпругата на Мерих Демирал, която е изключително красива.
Група "E"
Германия
Какво е да си съпруга на шампион на английската Висша лига? София, половинката още от детските години на нападателя Кай Хаверц, имаше възможност да отпразнува тази чест след триумфа на Арсенал.
Кюрасао
Зорана - сръбската красавица, която остави музиката, за да се омъжи за вратаря Елой Руум, със сигурност влиза в списъка ни за прексрасни половинки.
Кот д"Ивоар
Франк Кесие е сред щастливците, които могат да носят уникалните официални сака на Кот д"Ивоар, а съпругата му Сира също обича блясъка.
Еквадор
Бихме доверили красотата си на съпругата на Алан Франко - Малена. Тя е зашеметяваща!
Група "F"
Нидерландия
Райън Гравенберх има всичко - стабилна кариера в Ливърпул, повиквателна за световното и Сидни, която наскоро го дари с рожба.
Япония
Тя е красива като порцеланова кукла, но всичност е съпруга на Юто Нагатомо. Името ѝ е Аири Таири.
Швеция
Пословичната красота на скандинавките е събрана в Макензи - половинката на Лукас Бергнвал.
Тунис
В северноафриканската страна са доста потайни за личния си живот, но успяхме да намерим съпругата на Аймен Дахмен - Сандра.