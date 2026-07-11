Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Шампион в НБА към Кристиано Роналдо: Испания не заслужаваше да победи! Няма да им мине скоро... Снимка: Reuters

Първият португалски баскетболист, стъпил в НБА, и първият шампион на страната си в най-силната лига в света – Неемиас Кета, не крие разочарованието си от отпадането на Португалия от Испания на световната футболна сцена.

Центърът на Бостън Селтикс, който през 2024 г. стана първият португалец с шампионски пръстен в НБА, призна, че е израснал с примера на Кристиано Роналдо. Подобно на милиони португалски деца, Кета първоначално мечтае за кариера във футбола, преди съдбата да го отведе под коша. По думите му именно стремежът към съвършенство и професионализмът на Роналдо са му помогнали да преодолее редица препятствия по пътя към върха.

По време на участието си в Лятната лига в Лас Вегас Кета разкри, че поражението на Португалия от Испания на 1/8-финалите на Мондиал 2026, е станало повод за приятелски закачки със съотборника му в Селтикс – младия испанец Уго Гонсалес.

Припомняме, че "Ла Фурия" стигна до успеха след попадение на Микел Мерино, но португалецът остава убеден, че развоят на срещата не е бил напълно справедлив.

„Казах на Уго, че това е победа, която не заслужават и че следващия път ние ще спечелим“, споделя Кета пред испанските медии.

Доброто настроение на португалеца не е случайно. Наскоро той подписа нов четиригодишен договор със Селтикс на стойност 56 милиона долара, което затвърди позицията му като един от най-успешните спортисти в историята на Португалия извън футбола.

Разбира се, Гонсалес не е останал длъжен на своя съотборник.

„Той ми каза, че ще има реванш на 28 август, когато играем в Сарагоса. Аз му отговорих, че ще го чакаме в Испания и ще направим всичко възможно да му затрудним максимално живота“, коментира испанецът.

Двамата визират предстоящия квалификационен двубой между националните отбори на Испания и Португалия за световното първенство.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.