Шампион в НБА към Кристиано Роналдо: Испания не заслужаваше да победи!
Няма да им мине скоро...
Първият португалски баскетболист, стъпил в НБА, и първият шампион на страната си в най-силната лига в света – Неемиас Кета, не крие разочарованието си от отпадането на Португалия от Испания на световната футболна сцена.
Центърът на Бостън Селтикс, който през 2024 г. стана първият португалец с шампионски пръстен в НБА, призна, че е израснал с примера на Кристиано Роналдо. Подобно на милиони португалски деца, Кета първоначално мечтае за кариера във футбола, преди съдбата да го отведе под коша. По думите му именно стремежът към съвършенство и професионализмът на Роналдо са му помогнали да преодолее редица препятствия по пътя към върха.
По време на участието си в Лятната лига в Лас Вегас Кета разкри, че поражението на Португалия от Испания на 1/8-финалите на Мондиал 2026, е станало повод за приятелски закачки със съотборника му в Селтикс – младия испанец Уго Гонсалес.
Припомняме, че "Ла Фурия" стигна до успеха след попадение на Микел Мерино, но португалецът остава убеден, че развоят на срещата не е бил напълно справедлив.
„Казах на Уго, че това е победа, която не заслужават и че следващия път ние ще спечелим“, споделя Кета пред испанските медии.
Доброто настроение на португалеца не е случайно. Наскоро той подписа нов четиригодишен договор със Селтикс на стойност 56 милиона долара, което затвърди позицията му като един от най-успешните спортисти в историята на Португалия извън футбола.
Разбира се, Гонсалес не е останал длъжен на своя съотборник.
„Той ми каза, че ще има реванш на 28 август, когато играем в Сарагоса. Аз му отговорих, че ще го чакаме в Испания и ще направим всичко възможно да му затрудним максимално живота“, коментира испанецът.
Двамата визират предстоящия квалификационен двубой между националните отбори на Испания и Португалия за световното първенство.
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