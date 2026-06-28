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Световно първенство по футбол 2026

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Шок за Кабо Верде: Капитанът е разследван за изнасилване

Бразилска преводачка е подала сигнала

Шок за Кабо Верде: Капитанът е разследван за изнасилване
 Снимка: Reuters

Докато Кабо Верде празнува фурора си на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, отборът е разтърсен от изключителна и шокираща новина.

Капитанът на Кабо Верде Райън Мендес е разследван от полицията на Нова Зеландия по обвинение в изнасилване, отправено от бразилка, работела като преводач за националния отбор през февруари по време на Мондиала по футбол за жени.

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Според съобщенията, инцидентът е станал в хотела, където е бил отседнал отборът в Оукланд.

Снимка: Reuters

Момичето твърди, че Мендес почукал на вратата ѝ късно през нощта, когато тя отворила, той влязъл в стаята и я нападнал.

Това събитие се е случило вечерта след приятелския мач срещу Чили.

Медийната служба на полицията на Нова Зеландия потвърди, че случаят е открит, но поради процеса на разследване не може да разкрие повече информация.

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Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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