Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Шок за Кабо Верде: Капитанът е разследван за изнасилване Бразилска преводачка е подала сигнала Снимка: Reuters

Докато Кабо Верде празнува фурора си на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, отборът е разтърсен от изключителна и шокираща новина.

Капитанът на Кабо Верде Райън Мендес е разследван от полицията на Нова Зеландия по обвинение в изнасилване, отправено от бразилка, работела като преводач за националния отбор през февруари по време на Мондиала по футбол за жени.

Според съобщенията, инцидентът е станал в хотела, където е бил отседнал отборът в Оукланд.

Снимка: Reuters

Момичето твърди, че Мендес почукал на вратата ѝ късно през нощта, когато тя отворила, той влязъл в стаята и я нападнал.

Това събитие се е случило вечерта след приятелския мач срещу Чили.

Медийната служба на полицията на Нова Зеландия потвърди, че случаят е открит, но поради процеса на разследване не може да разкрие повече информация.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.