След обрат: ДР Конго намери място сред най-добрите

ДР Конго се промъкна към елиминациите на световното първенство след победа с 3:1 над Узбекистан.
Африканците направиха обрат, след като Елдор Шомуродов изведе азиатската страна напред.
ДР Конго ще играе срещу Англия на 1/16-финалите.
ДР Конго хвана последния влак за елиминациите
Узбекистан можеше да открие резултата само 24 секунди след първия съдийски сигнал. Елдор Шомуродов прати топката в мрежата, но попадението беше отменено заради засада.
Натискът на азиатския тим даде резултат в 10'. Абосбек Файзулаев центрира прецизно към Елдор Шомуродов, който с технично изпълнение не остави шансове на Лионел Мпаси и изведе Узбекистан напред в резултата – 1:0.
ДР Конго отговори шест минути по-късно. Натанаел Мбуку овладя топката и с удар с левия крак я изпрати в мрежата, но голът не беше признат заради нарушение в хода на атаката.
В 28' Мбуку отново беше в центъра на събитията, след като изведе отлично Седрик Бакамбу зад защитата. Нападателят обаче се намираше в положение на засада.
В добавеното време на първата част ДР Конго стигна до нова добра възможност. Топката попадна на пътя на Шансел Мбемба, който стреля от движение, но ударът му премина покрай вратата.
ДР Конго стигна до изравнителен гол в 66'. Абдуходир Хусанов извърши нарушение в наказателното поле и съдията отсъди дузпа. От бялата точка Йоан Уиса бе непоколебим за 1:1.
В 78' африканците направиха пълен обрат. Мешак Елия стреля, но ударът му бе блокират, а току пред вратаря на Узбекистан изскочи Фистон Майеле, който изведе ДР Конго напред.
ДР Конго осигури победата в добавеното време след нов гол на Йоан Уиса. Футболистът на Нюкасъл изпрати топката в мрежата на Узбекистан след топовен изстрел от границата на наказателното поле.
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