Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация След обрат: ДР Конго намери място сред най-добрите Узбекистан напуска световното Снимка: Reuters

ДР Конго се промъкна към елиминациите на световното първенство след победа с 3:1 над Узбекистан.

Африканците направиха обрат, след като Елдор Шомуродов изведе азиатската страна напред.

ДР Конго ще играе срещу Англия на 1/16-финалите.

ДР Конго хвана последния влак за елиминациите

Узбекистан можеше да открие резултата само 24 секунди след първия съдийски сигнал. Елдор Шомуродов прати топката в мрежата, но попадението беше отменено заради засада.

Снимка: Reuters

Натискът на азиатския тим даде резултат в 10'. Абосбек Файзулаев центрира прецизно към Елдор Шомуродов, който с технично изпълнение не остави шансове на Лионел Мпаси и изведе Узбекистан напред в резултата – 1:0.

ДР Конго отговори шест минути по-късно. Натанаел Мбуку овладя топката и с удар с левия крак я изпрати в мрежата, но голът не беше признат заради нарушение в хода на атаката.

В 28' Мбуку отново беше в центъра на събитията, след като изведе отлично Седрик Бакамбу зад защитата. Нападателят обаче се намираше в положение на засада.

В добавеното време на първата част ДР Конго стигна до нова добра възможност. Топката попадна на пътя на Шансел Мбемба, който стреля от движение, но ударът му премина покрай вратата.

Снимка: Reuters

ДР Конго стигна до изравнителен гол в 66'. Абдуходир Хусанов извърши нарушение в наказателното поле и съдията отсъди дузпа. От бялата точка Йоан Уиса бе непоколебим за 1:1.

В 78' африканците направиха пълен обрат. Мешак Елия стреля, но ударът му бе блокират, а току пред вратаря на Узбекистан изскочи Фистон Майеле, който изведе ДР Конго напред.

ДР Конго осигури победата в добавеното време след нов гол на Йоан Уиса. Футболистът на Нюкасъл изпрати топката в мрежата на Узбекистан след топовен изстрел от границата на наказателното поле.

Снимка: Reuters

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.