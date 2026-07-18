Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Откраднаха я два пъти, разтопиха оригинала, а днес струва милиони Невероятната история на Световната купа Снимка: Reuters

Утре вечер светът ще затаи дъх. След последния съдийски сигнал на финала между Испания и Аржентина един капитан ще вдигне над главата си най-желаното отличие във футбола - Световната купа.

Зад блясъка на златния трофей обаче се крие история, изпълнена с обрати, загадки и символика.

Как се ражда легендата?

Настоящият трофей на световното първенство е създаден в началото на 70-те години, след като Бразилия печели за трети път световната титла и получава завинаги оригиналната купа „Жул Риме“. Това принуждава ФИФА да организира международен конкурс за нов дизайн.

Снимка: Reuters

Печели го италианският скулптор Силвио Гацанига, който работи в ателието си в миланския квартал Брера. Неговата идея се отличава сред десетки предложения със силно послание.

Трофеят изобразява две човешки фигури, устремени нагоре и поддържащи земното кълбо. Според близките му вдъхновението идва от желанието да бъдат събрани в една форма трите най-силни емоции във футбола - битката на терена, екстазът на публиката и мигът на триумфа.

По думите на сина му Джорджо Гацанига, скулпторът е създал стотици скици, преди да стигне до окончателната концепция. В основата на проекта стои идеята за глобуса и две спираловидни линии, напомнящи ДНК нишки, които се издигат към върха.

Купата, която беше открадната два пъти

Историята на световния трофей е белязана и от криминални сюжети.

Първата голяма кражба се случва през 1966 г. в Англия, само месеци преди началото на Мондиала. Тогава оригиналната купа „Жул Риме“ изчезва по време на публична изложба. Случаят предизвиква национален скандал, а полицията започва мащабно издирване.

Развръзката идва по най-неочаквания начин. Куче на име Пикълс открива трофея, увит във вестник и скрит под жив плет в южен Лондон. Историята се превръща в световна сензация, а четириногият герой влиза завинаги във футболните анали.

Снимка: Reuters

Втората кражба е още по-загадъчна. След като Бразилия получава „Жул Риме“ за вечна собственост, трофеят е изложен в централата на Бразилската футболна конфедерация. През 1983 г. той е откраднат отново. Този път следите му се губят окончателно.

Разследванията така и не успяват да го открият, а най-разпространената версия е, че легендарната купа е била разтопена от крадците заради ценния метал.

Как изглежда днешният трофей?

Световната купа, която ще бъде връчена на победителя в неделя, е висока 36 сантиметра и тежи малко над 6 килограма. Изработена е от 18-каратово злато и се издига върху основа от зелен малахит - камък, чиито цветове символично напомнят футболните терени.

Снимка: Reuters



Оригиналният трофей не остава завинаги при шампионите. След церемонията той се връща във ФИФА и се съхранява в централата на организацията в Швейцария. Световният шампион получава специално изработено позлатено копие.

Купа за поколенията

Мондиал 2026 е четиринадесетото световно първенство, на което се използва дизайнът на Силвио Гацанига. Въпреки изминалите десетилетия трофеят остава непроменен и продължава да бъде един от най-разпознаваемите спортни символи на планетата.

Според наличната информация ФИФА възнамерява да запази настоящия дизайн поне до Мондиал 2038.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.