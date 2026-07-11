Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ще бъде ли отложен мачът между Англия и Норвегия? Очаквайте битката на голмайсторите: Хари Кейн срещу Арлинг Холанд

Четвъртфиналът между Англия и Норвегия на Мондиал 2026 може да бъде забавен заради високите температури в Маями.

В Маями термометрите показват около 33 градуса по Целзий, но заради високата влажност се усеща, че температурата е по-висока.

Организаторите могат да отложат началото на срещата, ако преценят, че има риск за здравето на футболистите и феновете.

Исторически шанс за Норвегия

Норвегия вече написа една от големите истории на турнира. Тимът на Столе Солбакен елиминира Бразилия на осминафиналите и за първи път в историята си достигна четвъртфинал на световно първенство.

Победата над един от най-силните отбори в света даде огромно самочувствие на "викингите". Те имат 16 победи в последните си 21 международни мача.

Статистиката срещу европейски съперници на Мондиал обаче не е в тяхна полза. Норвегия няма победа в шест подобни двубоя, като е записала две равенства и четири загуби.

Снимка: Reuters

Англия набира скорост

"Трите лъва" преживяха истинска драма срещу домакина Мексико. Отборът на Томас Тухел игра дълго време с човек по-малко, но въпреки това стигна до впечатляваща победа с 3:2.

Така Англия се класира за пети пореден четвъртфинал на голям международен турнир. Тимът е в отлична форма с шест победи и едно равенство в последните си седем срещи. Голямата цел остава първи голям трофей от 60 години насам.

Снимка: Reuters

"Трите лъва" са безкомпромисни срещу "викингите"

Англичаните имат сериозно предимство в преките сблъсъци. Те са спечелили седем от последните 12 мача срещу Норвегия. Балансът се допълва от три равенства и две победи за скандинавците.

Снимка: Reuters

Още по-впечатляващо е, че Англия не е допускала гол в последните четири срещи срещу този съперник. Двата отбора не са се изправяли един срещу друг от 2014 година, което прави предстоящия сблъсък още по-любопитен.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.