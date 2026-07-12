Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Златан „погреба“ ФИФА пред целия свят Ако Норвегия беше вкарала такъв гол... Снимка: Instagram

Златан Ибрахимович остро разкритикува ФИФА заради тънък детайл от мача Англия - Норвегия (2:1), предшестващ изравнителния гол на Джуд Белингам. Топката удари кабел на камерата и повлия на играта, но съдиите и VAR реферите не видяха проблем и голът беше зачетен.

Изравнителният гол на Англия срещу Норвегия определено предизвика спорове. В един момент топката удари кабела, държащ камерата над стадиона, и в последвалата акция играчите на Англия спечелиха топката, а Джуд Белингам отбеляза, за да направи резултата 1:1.

Залата за видеонаблюдение, както и съдията Клемент Търпин, останаха безмълвни. Протестите на норвежците бяха напразни.

Златан Ибрахимович не може да повярва, че този гол бе признат. Той смята, че правилата са били нарушени.

„Не ме интересува дали е първата минута или 90-ата. Правилата са си правила“, коментира великият швед и продължи:

„Ако топката е ударила кабела на камерата и е променила курса си, това е външно влияние върху играта. Съдията трябваше да спре играта“, каза Ибра.

След това той остро разкритикува ФИФА.

„Футболът не трябва да се превръща в игра, в която пренебрегваме правилата само защото голът изглежда зрелищно. Ако Норвегия беше вкарала такъв гол, щеше да има хаос“, категоричен бе Ибрахимович.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.