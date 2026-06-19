Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ужасяваща травма вгорчи историческа победа на Мондиал 2026 Треньорът на Канада се разплака край страничната линия

Ужасяваща контузия помрачи историческата първа победа на Канада на световно първенство по футбол. И то каква - 6:0 над Катар, което на практика гарантира мястото на домакините в елиминациите.

Халфът Исмаел Коне е със счупен крак, след като в 51-ата минута беше фаулиран от Асим Мадибо. Извършителят на нарушението беше изгонен, а селекционерът на канадците Джеси Марш се разплака край страничната линия.

Коне незабавно беше транспортиран в Болница и ще отсъства от терените минимум до края на годината. Той вече претърпя и първа операция, подкрепян от майка си Сюзън.

Иначе Катар завърши двубоя с девет души на терена - червен картон получи и Хомам Ахме. А попаденията отбелязаха Кайл Ларин (16), Джонатан Дейвид (29, 45, 90), Нейтън Салиба (64) и Мохамед Манай (75, автогол).

След този двубой Канада има 4 точки и заедно с Швейцария смело гледа към следващата фаза. Двата тима ще излязат един срещу друг в пряка битка за първото място в групата - на 24 юни от 22 часа.

Катар и Босна пък имат по една точка, като в директен сблъсък в последния кръг ще определят кой от двата тима също би взел квота за класиране напред.

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