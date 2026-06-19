Ужасяваща травма вгорчи историческа победа на Мондиал 2026
Треньорът на Канада се разплака край страничната линия
Ужасяваща контузия помрачи историческата първа победа на Канада на световно първенство по футбол. И то каква - 6:0 над Катар, което на практика гарантира мястото на домакините в елиминациите.
Халфът Исмаел Коне е със счупен крак, след като в 51-ата минута беше фаулиран от Асим Мадибо. Извършителят на нарушението беше изгонен, а селекционерът на канадците Джеси Марш се разплака край страничната линия.
Коне незабавно беше транспортиран в Болница и ще отсъства от терените минимум до края на годината. Той вече претърпя и първа операция, подкрепян от майка си Сюзън.
Иначе Катар завърши двубоя с девет души на терена - червен картон получи и Хомам Ахме. А попаденията отбелязаха Кайл Ларин (16), Джонатан Дейвид (29, 45, 90), Нейтън Салиба (64) и Мохамед Манай (75, автогол).
След този двубой Канада има 4 точки и заедно с Швейцария смело гледа към следващата фаза. Двата тима ще излязат един срещу друг в пряка битка за първото място в групата - на 24 юни от 22 часа.
Катар и Босна пък имат по една точка, като в директен сблъсък в последния кръг ще определят кой от двата тима също би взел квота за класиране напред.
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