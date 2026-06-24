Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Босна и и Херцеговина - Катар (3:1) Следете с нас последните мачове във Втора група на Мондиал 2026

82' - Голмайсторът Махмич получава жълт картон, защото свали фланелката, когато отпразнува попадението си.

80' - ТРЕТИ ГОЛ ЗА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА! ЕРМИХ МАХМИЧ ОТНОВО ДАВА ПРЕДИМСТВО НА СВОЯТА СТРАНА!

79' - Байрактаревич нахлу към средата на терена и отправи мощен удра с левия крак. Абунада отрази в ъглов удар.

60' - Още един изстрел на Акрам Афиф. Топката е над вратата.

55' - Принудителна смяна за Катар. Капитанът и голмайстър Ал-Хайдос излиза от игра. Алмед Алгенехи на неговото място.

50' - Демирович сваля топката към Един Джеко, който е на втора греда, но подаванането беше прекалено дълго.

НАЧАЛО НА ВТОРОТО ПОЛУВРЕМЕ!

КРАЙ НА ПЪРВОТО ПОЛУВРЕМЕ!

Натискът на Катар продължава. Равенството би означавало отпадане домакините на предишния мондиал. Ако резултатът се запази, Босна и Херцеговина има шанс да продължи като един от най-добрите трети отбори.

45' + 3 - ГРЕДА ЗА КАТАР! Отборът на Хулен Лопетеги можеш да изравни, но се размина с възможността. Удар на Педро Мигел.

Снимка: Reuters

43' - ГООООООЛ ЗА КАТАР! Ал-Хайдос се реваншира са пропуска си и намали резултата. 2:1.

40' - Подаване към Хасан Ал-Хайдос на наказателното поле на Босна и Херцеговини. Капитанът обаче са размина с нея.

38' - ГРЕДА ЗА ЕДИН ДЖЕКО! Нападателят се оказа на стрелкова позиция, но изпрати топката в левия страничен стълб на Абонада.

Снимка: Reuters

34' - АВТОГОЛ! ТОПКАТА РИКОШИРА В СУЛТАН АЛ-БРАКЕ (КАТАР) И ТОПКАТА СЕ ОЗОВА В СОБСТВЕНАТА МУ ВРАТА. 2:0!

Снимка: Reuters

29' - ГОООООООООООООЛ! ТОПОВЕН ИЗСТРЕЛ НА КЕРИМ АЛАЙБЕГОВИЧ И 1:0 ЗА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА! Халфът преодоля няколко съперници, отвори си пространство за стрелба и от границата на наказателното поле отправи силен удар към далечния ъгъл.

17' - Иван Башич стреля опасно, но топката прелетя над вратата на символичните гости.

Снимка: Reuters

13' - Акрам Афиф получи топката в централния кръг и напредна към наказателното поле на балканците, но Иван Шунич се намеси решаващо.

Снимка: Reuters

2' - Босна предизвиква още едно спасяване от катарския вратар.

1' - Първи изстрел на Демирович (Босна и Херцеговина), но Абунада се намеси.

НАЧАЛО НА МАЧА!

СТАРТОВИ СЪСТАВИ:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА: 1. Никола Васил - 24. Арян Малич, 21. Стьепан Раделич, 18. Никола Катич, 5. Сеад Колашинац - 13. Иван Башич, 14. Иван Шунич, 20. Есмир Байрактаревич, 19. Керим Алайбегович - 11. Един Джеко (К), 10. Ермедин Демирович

КАТАР: 1. Махмуд Абунада - 2. Педро Мигел, 4. Иса Лайе, 18. Султан Ал-Браке, 16. Буалем Хухи, - 12. Карим Будиаф, 20. Ахмед Фатхи, 5. Ясем Габер Абдулсалам - 8. Едмилсон Жуниор, 11. Акрам Афиф, 10. Хасан Ал-Хайдос (К)

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.