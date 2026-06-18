5 гола за 20 минути на Швейцария - Босна

"Кръстоносците" имаха превъзходство през целия двубой в Лос Анджелис. Едва след появата на резервите Йохан Манзамби и Рубен Варгас обаче това донесе резултат.

20-годишният Манзамби вкара за 1:0 само три минути след влизането си. Шест минути по-късно босненците останаха с 10 души, след като Тарик Мухаремович бе изгонен за фаул срещу откъсналия се сам срещу вратата Бреел Емболо.

Пет минути преди края Варгас получи добър пас от Емболо и направи резултата 2:0, а в 89-ата минута Мансамби се разписа за втори път.

Зрителите обаче не бързаха да си тръгват. Ермин Махмич с бомбен шут намали в 92-ата минута, а в самия край на добавеното време Швейцария получи дузпа, реализирана от неостаряващия капитан Гранит Джака - 4:1.

Емблемата на босненския футбол Един Джеко започна като титуляр за Босна и игра повече от час. Неговият принос обаче не беше достатъчен.