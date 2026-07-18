Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Андрей Романов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Синът на Димитър Руменчев: Искам да го запомнят като Съдията на столетието (ВИДЕО) Проф. Величко Руменчев продължава да пази всеки предмет от баща си, а най-ценна му е топката от Мондиал 1966

Споменаването на името не просто вади от забвение. То носи живот. А когато спомените се пазят и се разказват, човек никога не може да се отиде от този свят.

С тази задача и с цялата си обич професор Величко Руменчев застана пред камерата на bTV и сподели историята на своя баща - първият български съдия на световно първенство по футбол.

Мигове от историята, които не трябва да оставаме да потъват под прах.

Не просто предмети. Реликви!

Пътят на Димитър Руменчев е като една одисея из футболните терени по света. А такова пътуване няма как да не означава много спомени.

Години наред, в ролята си на главен съдия, той взема топките от мачовете, които води, а местните и световните медии не пропускат да отразят негова изява.

"На откриването на първенството (бел. ред. - през 1966 г.) той се ръкува с Кралицата. Първите ми съзнателни спомени за него са, когато стана носител на Сребърната купа на вестник „Труд“. Ценяха го хората."

Човек с воля, сила и устрем

Димитър Руменчев е адвокат, но следата му като рефер у нас, на Балканите и на международни турнири е дори още по-огромна. За това се изискват отдаденост ианепрестенна работа. Той обаче не допуска всичко това да отнеме силата му като бащина фигура в живота на бившия преподавател по реторика в Софийския университет Величко:

"Eдин строг, но много добър баща. Преди, като бях дете, имах нужда от някаква операция, плачеше. Иначе беше твърд – няма да го видиш да се разплаче", разказва с вълнение в очите той.

"Горд съм, че съм му син!"

"Образец на целеустременост, за направление, да прави нещо, да го направи като хората. Въпреки че много не говореше, показваше го. Голяма гордост да съм негов син. Защото виждах с какво уважение се обръщаха към него."

Покрай баща си Величко се запознава и с Пеле - година след като "селесао" са станали световни шампиони за първи път. Именно с Краля на футбола в състава, който се разписва на два пъти във финала срещу Швеция.

Повече от историята на първия българския съдия на световни първенства гледайте в интервюто.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.