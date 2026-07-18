Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Андрей Романов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ексклузивно: Синът на Димитър Руменчев пази топката от Аржентина – Испания (ВИДЕО) Пред bTV разказва професорът по риторика Величко Руменчев

Само часове преди финала на Мондиал 2026 между Аржентина и Испания връщаме лентата точно 60 години назад. Защото предстоящият сблъсък ще бъде едва вторият официален мач между двата отбора на световно първенство.

Първият е през 1966 г. на стадион „Вила Парк“ в Бирмингам. Аржентина побеждава с 2:1 в среща от груповата фаза. А в центъра на терена стои българинът Димитър Руменчев - един от най-авторитетните футболни съдии в историята на страната ни.

Шест десетилетия по-късно споменът за този мач е жив благодарение на една семейна реликва.

„Това е оригиналната топка от мача Аржентина - Испания през 1966 година. Баща ми я получава след срещата и тя остана в нашето семейство. За нас това е безценен спомен“, разказва пред екипа на bTV синът на Димитър Руменчев - професорът по риторика Величко Руменчев.

Сред снимки, документи и отличия Руменчев разказва историята на баща си - човекът, който оставя трайна следа в световния футбол.

Слава и скромност

На корицата на авторитетното списание World Soccer е запечатан един от големите моменти в кариерата на българския арбитър.

Сред семейния архив са и фотографии от световното първенство в Чили през 1962 г., когато Руменчев също е част от съдийския състав.

В дома на семейство Руменчеви се пазят и десетки други свидетелства за кариерата му - купи, медали, писма и признания.

„Това е сребърната купа на вестник „Труд“ за най-добър футболен съдия. Баща ми я печели три поредни години – 1960, 1961 и 1962. След третия успех тя остава завинаги негова.“

През 2000 година Димитър Руменчев е избран за Футболен съдия №1 на България за XX век в анкета сред журналисти, треньори и футболни деятели.

„Това беше оценка за целия му път във футбола.“

Сред най-ценните документи е и послание от Георги Аспарухов и Никола Котков, написано върху топка през 1969 г. – само две години преди трагичната им гибел.

Но извън футболните успехи остава и човешкият пример.

„Баща ми беше много отдаден човек. Никога не беше показен. Имаше огромен авторитет, но беше изключително скромен. От него научих, че не трябва да подценяваш никого и нищо. Тренираше постоянно и вярваше, че човек трябва да умее и да губи.“

Годината е 2026 г. Датата 19 юли. Аржентина и Испания ще определят световния шампион, а една топка ни напомня за единствения им досегашен планетарен сблъсък. И за българина, който тогава беше в центъра на събитията.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.