Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Англия пречупи Панама без блясък и спечели групата си Хари Кейн влезе в историята Снимка: Reuters

Един от фаворитите за световната титла - Англия, разочарова във втори пореден мач, но спечели своята група 12. "Трите лъва" победиха с 2:0 аутсайдера Панама в последния кръг от основната фаза.

Головете за тима на Томас Тухел в Ню Джърси отбелязаха Джуд Белингам в 62' и капитанът Хари Кейн в 67'.

С попадението си последният стана най-резултатния за Англия на световни финали, като вече има 11, задминавайки Гари Линекер.

Голът е четвърти за Кейн срещу Панама на световни финали, което е рекорд за английски играч. Само Килиан Мбапе (Франция) и Олег Саленко (Русия) с по 5 са по-голям кошмар за даден отбор - съответно Аржентина и Камерун, на мондиали.

Днес Кейн подобри най-резултатния сезон на Кристиано Роналдо, който реализира 69 попадения през 2011/2012. Пред него са само германската легенда Герд Мюлер - със 72 през 1972/1973, и Лионел Меси с изумителните 82 през 2011/2012.

След победата Англия окупира върха в група 12 с актив от 7 точки, пред Хърватия с 6 и Гана с 4. В другия двубой тази вечер хърватите се наложиха с 2:1.

Панама остава на дъното и ще продължи да чака за първата си точка на световно първенство. Северноамериканците са и единствените, които не вкараха гол на Мондиал 2026.

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