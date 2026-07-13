Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Световно с 64 отбора и ще се класира ли България? ФИФА трябва да обмисли идеята, казва Джани Инфантино Снимка: Getty Images

Все по-близо сме до това да гледаме световно първенство с 64 отбора.

След като Мондиал 2026 е с 48 отбора, президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че световното трябва да бъде "за целия свят".

Предложението за разширен формат на турнира бе направено миналата година, а Инфантино каза, че успехът на този мондиал с 48 нации означава, че ФИФА трябва да обмисли идеята за световно с 64 отбора.

Ще се случи ли?

"Това са въпроси, които ще разгледаме след края на това световно първенство", сподели Инфантино пред швейцарската медия Blue Sport.

Снимка: Getty Images

"Когато се организира световно първенство, е важно то да се организира за целия свят, не само за Европа и Южна Америка. Всяка нация трябва да може да мечтае за участие на световно"

"Виждате, че качеството на отборите е изключително високо и става все по-високо и по-високо по целия свят. Ако не дадете шанс на по-малките страни да участват в Световното първенство, те ще останат без стимул да продължат да се подобряват."

Инфантино заяви, че първото световно първенство с 48 отбора е "огромен успех", цитирайки класирането на девет от 10 африкански отбора до елиминационната фаза.

Снимка: Getty Images

"На последното световно първенство имаше само пет отбора от Африка", каза той. "Това само показва колко е важно да се включат всички отбори – да им се даде тази възможност да участват."

Съветът на ФИФА одобри разширяването на световното първенство от 32 на 48 отбора през 2017 г.

Официално предложение за увеличаване на мондиала през 2030 г. до 64 отбора беше представено от южноамериканската федерация КОНМЕБОЛ през април 2025 г., но все още не е взето решение.

Снимка: Getty Images

Домакини на изданието през 2030 г. ще бъдат Испания, Португалия и Мароко, но трите откриващи мача ще се играят в Аржентина, Уругвай и Парагвай, за да се отбележи стогодишнината на състезанието. Уругвай е домакин на първото световно първенство през 1930 г.

Президентът на УЕФА Александър Чеферин е сред отхвърлилите предложението за 64 отбора, като словенецът заяви, че това е "лоша идея" както за самия турнир, така и за квалификационния процес.

Снимка: Getty Images

Президентът на Азиатската футболна конфедерация (АФК) шейх Салман бин Ибрахим Ал Халифа се съгласи, заявявайки, че по-нататъшното разширяване ще доведе до "хаос".

България на световно

Последното световно първенство, на което България участва бе през 1998 г. Тогава "лъвовете" отпадат още в груповата фаза.

Снимка: Getty Images

Идеята за мондиал с 64 отбора е добра възможност да видим страната ни отново да голям футболен форум.

А последният голям турнир, на който България участва, е Евро 2004.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.