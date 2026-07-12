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Световно първенство по футбол 2026

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Суперкомпютърът знае кой ще бъде световен шампион

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Суперкомпютърът знае кой ще бъде световен шампион
 Снимка: Reuters

Полуфиналите на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада ще ни донесат два супер интересни дуела, между Франция и Испания, и Англия и Аржентина, а междувременно суперкомпютърът на Football Meets Data е изчислил кой има най-големи шансове да стане шампион.

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Известната платформа, която се занимава с анализи и статистика, изчисли, че Франция има 31,2% шанс да стане световен шампион, следвана от Испания с 25,4%.

Англия има 22,6% шанс да стане планетарен господар, докато вероятността настоящият шампион Аржентина да дублира титла си е оценен на 20,8%.

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Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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