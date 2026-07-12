Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Финалът, който ще пренапише историята на футбола Това е новият световен ред Снимка: Reuters

Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада преобърна представите ни за съвременната футболна йерархия. Пред очите ни рухнаха цели футболни империи.

Петкратният световен шампион Бразилия отпадна още на осминафиналите след шокираща загуба от Норвегия. Германия затвърди продължителния си упадък и също приключи участието си в първата фаза на елиминациите, а Италия за трети пореден път остана извън световния футболен форум - немислим сценарий допреди десетилетие.

Но когато старите сили залязват, се раждат нови истории. Един обикновен бръснар от Масачузетс вижда живота си преобърнат след неочаквано съобщение в WhatsApp от Килиан Мбапе. Норвежките фенове пък водят оживени спорове за историческата достоверност на празненствата след головете, отказвайки да „гребат“ по трибуните, защото истинските викинги са прекосявали Атлантика под платна, а не с гребла.

Турнирът ще остане в историята и с рекордите си - Джуд Белингам се превърна в първия футболист от четири десетилетия насам, който реализира два поредни дубъла в елиминационната фаза, изравнявайки легендарното постижение на Диего Марадона.

Снимка: Reuters

А едва 18-годишният Ламин Ямал показа зрялост далеч отвъд възрастта си. С думите си той напомни, че истинското напрежение не е на футболния терен, а в живота - когато майка ти те ражда едва на 16 години, а баща ти се бори да оцелява по улиците, за да осигури бъдеще на семейството си.

Само след една седмица един от тези четири грандиозни сценария ще стане реалност:

* Франция ще спечели своята трета звезда и най-накрая ще се утвърди като основен хегемон на модерната епоха.

* Испания и Ламин Ямал ще завършат златния дубъл (европейско + световно първенство), а самият Ямал, на 18 години, ще събере колекция от трофеи, за които другите мечтаят цял ​​живот.

* Англия ще сложи край на 60-годишно проклятие и ще върне футбола „у дома“ за първи път от 1966 г. благодарение на феноменалната форма на Белингам.

* Аржентина ще защити титлата и ще направи дубъл, повтаряйки голямото постижение на Пеле - Бразилия (1958, 1962) и Италия през 30-те години на миналия век.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.