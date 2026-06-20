Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Борислава Стаменова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Три световни за три различни страни: Правил го е само един футболист! Историята е малко по-различна от очакваното Снимка: Getty Images

В последните години ставаме свидетели на много "прехвърляния" на футболисти.

Младежки национали на една страна преценяват, че ще защитават честта на друга в мъжкия футбол. Играчи, родени на територията на една държава, впоследствие обличат екипа на друга. Има дори братя, които играят за различни страни!

Някак свикнахме с тези "трансфери" и хич не ни прави впечатление, особено на настоящото световно първенство в САЩ, Канада и Мексико. Все пак светът е голям и границите стават все по-пожелателни.

Трябва да отбележим обаче, че на света има само един футболист, който е играл на световно първенство за 3 страни в 3 различни издания на шампионата. И още по-интересно - никога не е променял гражданството си.

Деян Станкович от три държави

Бившият сръбски футболист и настоящ треньор на Цървена звезда Деян Станкович е роден в Земун - квартал в Белград, през 1978 г. Интересно е, че и майка му Драгица, и баща му Борислав са били футболисти в младежките си години. Така пътят на младия Деки е предначертан.

Той всъщност играе за Цървена звезда, а след това за Лацио и Интер. Станкович има в колекцията си отличие от Шампионска лига (2010 г. с Интер), 6 титли на Италия (една с Лацио и пет с Интер) и 5 Купи на Италия (една с Лацио и четири с Интер).

При такива успехи няма как да не искаш този Станкович и в националния си отбор! Но в кой?

Снимка: Getty Images

Деян Станкович и семейството му са сърби. През 1998 г. страната им още се нарича Югославия. Под това име е и националния отбор на Мондиала през 1998 г. във Франция. Тогава тимът на Станкович достига до осминафиналите и е отстранен от Нидерландия след загуба с 1:2. Само на 2,0 Деки е най-младият в състава и един от двамата, които не играят в чуждестранни отбори.

Снимка: Getty Images

На световното през 2006 г. в Германия страната участва като... Сърбия и Черна гора. Това име носи тя до юни 2006 г., когато двете страни се обособяват като самостоятелни. Политическото решение идва дни преди Мондиала и от УЕФА оставят страната така. Станкович е капитан на тима при безславното участие, което завършва с три загуби в груповата фаза.

Станкович е в състава този път само на Сърбия за световното през 2010 г. в Южна Африка. Той е на терена и за трите мача, а западните ни съседи отпадат след изнендваща победа над Германия, но и загуби от Гана и Австралия.

Снимка: Getty Images

Треньорска кариера

Деян Станкович е един от емблематичните футболисти за Сърбия, като и в треньорската си кариера често се завръща в страната.

От 2025 г. насам той кара втория си период начело на Цървена звезда, като с тима вече има 3 титли и 2 Купи на Сърбия.

Работил е още в Самдория, Ференцварош и Спартак Москва.

Деян Станкович има 84 мача и 15 гола за Сърбия, като в периода 2006-2011 неизменно е капитан на "плавите".

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.