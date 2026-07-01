Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Уволнението на Нагелсман струва 14 милиона евро! Кой е одобрил подобно споразумение, питат в Германия Снимка: Reuters

След катастрофалното представяне на Германия на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада напрежението около Юлиан Нагелсман достигна точката на кипене. Вместо да поеме отговорност и да се оттегли, селекционерът е категоричен - оставам!

Причината? Оказва се, че раздялата с него може да излезе изключително солено на Германския футболен съюз (DFB). Според информация, появила се в германските медии, договорът на Нагелсман предвижда обезщетение от цели 14 милиона евро при предсрочно освобождаване.

Най-коментираната част от контракта е клауза, според която достигането до елиминационната фаза активира сериозна финансова защита за треньора – независимо дали отборът отпада веднага или стига до полуфинал.

Снимка: Reuters

Именно тази подробност предизвика бурни реакции и постави под въпрос кой е одобрил подобно споразумение.

Това е трето поредно световно първенство, на което Бундестима не успява да спечели нито един мач в елиминационната фаза – статистика, която до неотдавна изглеждаше немислима за една от най-успешните футболни нации.

Ако DFB все пак реши да прекрати договора на Нагелсман и да плати огромната компенсация, вече има фаворит за негов наследник. Това е Юрген Клоп, който е извън треньорската професия от две години след раздялата си с Ливърпул и неведнъж е давал сигнали, че би приел предизвикателството да води националния отбор на Германия.

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