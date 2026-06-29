Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Най-доброто световно първенство досега! (ФАКТФАЙЛ) 215 гола, 4,6 милиона фенове и куп рекорди Снимка: Reuters

Световно първенство с 48 отбора, първото със 104 мача в три различни страни, това, което събра легенди като Меси, Кристиано Роналдо и Модрич с настоящи суперзвезди като Ламин Ямал, Мбапе, Кейн и Холанд, е експлозия от голове, вълнение и колорит, пише AS.

„Най-доброто световно първенство досега“, изригна дори Том Брейди в социалните мрежи.

Само погледнете таблицата с голмайсторите. Меси има 6 гола, следван от Мбапе, Дембеле, Холанд и Винисиус с по четири. Доста впечатляващо, нали?

Всеки мач е зрелище. Винисиус, например, е обявен за MVP в първите си три мача; Меси влезе в историята, като отбеляза достатъчно голове, за да изпревари Клозе като най-добър реализатор в историята на световните първенства, вече с 19; Кристиано, междувременно, с головете си срещу Узбекистан, стана първият футболист в историята, отбелязал в шест различни световни първенства. И той, и Меси участват в шестия си Мондиал, което ги прави и единствените, постигнали този подвиг.

Представянето на Мбапе също е впечатляващо. Той е по петите на Меси в класацията за най-добър голмайстор за всички времена. След головете си тук, той изостава само с три и е повече от вероятно да го настигне в някакъв момент, тъй като все още има едно или две световни първенства пред себе си.

Неговият партньор в атака, Усман Дембеле, също се утвърди здраво сред звездите на турнира с хеттрик срещу Норвегия. Холанд не игра този ден, но на първия си Мондиал той поразява противниковата мрежата с изключителна лекота. Звездата на Манчестър Сити отбеляза два гола в първия мач срещу Ирак, а след това удвои резултата си срещу Сенегал във втория мач.

По отношение на качеството на играта, турнирът също е фантастичен. Общо 215 гола са отбелязани в 73-те изиграни мача - почти три на мач. Това са много добри цифри. Ефективното време за игра се е увеличило значително до 67 минути на мач, в сравнение с 63.

Друг положителен аспект е посещаемостта. Въпреки че елиминационните фази едва започнаха, това издание вече привлече най-голямата публика в историята на турнира. Общо 4,7 милиона зрители са посетили всички мачове - средно над 64 000 на мач.



ФАКТФАЙЛ

Снимка: Reuters

* Общо са регистрирани 1774 удара (средно по 24,6 на мач), като Белгия има най-много опити в турнира - 73. От 48-те участващи държави, 47 отбора са отбелязали гол в груповата фаза; само Панама не успява да го направи. Към днешна дата в историята на Мондиалите са отбелязани 2935 гола.

* Меси стана и най-възрастният футболист, отбелязал хеттрик в историята на турнира, на 38 години и 357 дни, изпреварвайки Кристиано Роналдо, който беше на 33 години и 130 дни, когато отбеляза три гола срещу Испания през 2018 г.

* Дик Адвокаат от Кюрасао постави нов рекорд като най-възрастен мениджър в историята на турнира, на 78 години и 271 дни. Междувременно Уго Броос стана най-възрастният треньор, спечелил мач в историята на световното първенство по футбол, на 74 години и 75 дни. Това надминава рекорда, държан от Карлос Кейрош, който беше на 73 години и 108 дни, когато поведе Гана до победа над Панама по-рано в турнира.

* От 1248 футболисти, съставляващи 48-те национални отбора, 354 са играли в предишен турнир. Междувременно 894 представляват страната си на СП за първи път. Към днешна дата общо 1248 играчи от 48 държави са участвали в турнира, от които 999 са изиграли поне един мач. От тези играчи 687 са били резерви.

* Средният брой смени, направени от 48-те отбора, е 4,77, което показва, че отборите се възползват максимално от увеличения брой позволени смени. Ирак, Мексико и Норвегия използваха 25 играчи, практически целият си състав.

* Отборите са реализирали 68 162 подавания по време на груповата фаза, средно по 946,7 на мач. Испания е №1 с 2191 подавания, 2013 от които са били точни. Общо 2359 центрирания са били успешни по време на груповата фаза, като Канада е начело в класацията със 117.

* Общо 4 644 549 души са посетили мачовете по време на груповата фаза, запълвайки впечатляващите 99,7% от наличните места и регистрирайки средна посещаемост от 64 508 зрители на мач.

Снимка: Getty Images присъстваха на двубоите от груповата фаза, надминавайки рекорда за посещаемост от 3,5 милиона, поставен на световното първенство през 1994 г. в САЩ. ФИФА също така регистрира най-високата си посещаемост за един ден на турнир на 25 юни с 426 834 зрители.

* 5,3 милиона: Историческата първа победа на Канада на световното първенство привлече средна аудитория от 5,3 милиона души, което я прави най-гледаният мач от груповата фаза в историята на страната и на-гледаното излъчване на националния отбор.

* 49,9 милиона: Бразилия регистрира най-висок интерес за 2026 г., със средно 28,9 милиона зрители, гледали мача между Бразилия и Мароко. Globo, от своя страна, достигна 49,9 милиона уникални зрители на всички свои платформи за същия мач.

* 205 милиона: В Китай Мондиал 2026 вече достигна 205 милиона уникални зрители по каналите на CCTV след 41 мача. Мачът на живо с най-голям брой уникални зрители до момента е Тунис - Япония, излъчен по CCTV5, който достигна 24 милиона зрители.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.