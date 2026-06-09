Резултатът 30:0, който плаши света

Испанският национален отбор пристига на световното първенство в ролята на един от феворитите за трофея.
В Пуебла срещу Перу (3:1) тимът затвърди една впечатляваща константа че никога не е губил последния си мач преди Мондиал. Тази убедителна победа затвърди статистика - 30 поредни срещи без поражение. Последната загуба датира от март 2014 г., когато Колумбия победи "Ла Фурия" в Лондон.
Испания стъпва в Северна Америка с безпрецедентна стабилност. Серията от 30 мача без загуба на Де ла Фуенте надминава с 10 срещите без поражение на отбора на Лопетеги преди Мондиал 2018 цикъл, който бе прекъснат драматично в Краснодар, въпреки ранните очаквания за възход. Още на следващия ден треньорският му път в националния отбор приключи без нито един официален мач на световно първенство.
Преди това Луис Арагонес също пристига на голям форум без поражение в продължителен период серия от 22 мача, която достига 25 по време на Мондиал 2006, завършил с ранно отпадане срещу Франция в Хановер.
Настоящата стойност на Испания обаче не се измерва само в серията от 30 мача без загуба. Отборът вече е спечелил международно признание и уважение. Мано Менезес треньор на Перу и бивш селекционер на Бразилия дори поставя Испания над родината си в момента: Испания е по-завършен отбор. Ясен състав, ясна структура, ясни решения. Бразилия е в процес на трансформация.
В същото време, Луис де ла Фуенте запазва хладен реализъм: Не се притесняваме от думата "фаворити". Заслужили сме я. Но тя не решава нищо.
Серии без загуба преди всяко световно първенство
1934.......... 4
1950.......... 4
1962.......... 7
1966.......... 1
1978.......... 7
1982.......... 7
1986.......... 8
1990.......... 1
1994.......... 2
1998.......... 2
2002.......... 1
2006......... 22
2010......... 12
2014......... 10
2018.......... 20
2022.......... 2
2026......... 30