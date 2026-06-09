Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Резултатът 30:0, който плаши света Създаде ли Де ла Фуенте чудовище? Снимка: Lap.bg

Испанският национален отбор пристига на световното първенство в ролята на един от феворитите за трофея.

В Пуебла срещу Перу (3:1) тимът затвърди една впечатляваща константа че никога не е губил последния си мач преди Мондиал. Тази убедителна победа затвърди статистика - 30 поредни срещи без поражение. Последната загуба датира от март 2014 г., когато Колумбия победи "Ла Фурия" в Лондон.





Снимка: Reddit

След подготвителни тестове в Ирак и Перу, селекцията на Луис де ла Фуенте насочва фокуса си към последните шест дни преди дебюта срещу Кабо Верде в Атланта. Това е финалният етап от дълъг процес на изграждане, в който испанският национален отбор постепенно се оформи като един от най-сериозните претенденти на турнира. Испания стъпва в Северна Америка с безпрецедентна стабилност. Серията от 30 мача без загуба на Де ла Фуенте надминава с 10 срещите без поражение на отбора на Лопетеги преди Мондиал 2018 цикъл, който бе прекъснат драматично в Краснодар, въпреки ранните очаквания за възход. Още на следващия ден треньорският му път в националния отбор приключи без нито един официален мач на световно първенство.

Преди това Луис Арагонес също пристига на голям форум без поражение в продължителен период серия от 22 мача, която достига 25 по време на Мондиал 2006, завършил с ранно отпадане срещу Франция в Хановер.





Снимка: Reuters

Серии без загуба преди всяко световно първенство

Днешният състав на Испания обаче живее с друга амбиция да възпроизведе духа на 2010 г., когато под ръководството на Висенте дел Боске отборът покори света в Южна Африка. Тогава пътят започна с изненадваща загуба от Швейцария, но завърши с исторически триумф на Сокър Сити. Настоящата стойност на Испания обаче не се измерва само в серията от 30 мача без загуба. Отборът вече е спечелил международно признание и уважение. Мано Менезес треньор на Перу и бивш селекционер на Бразилия дори поставя Испания над родината си в момента: Испания е по-завършен отбор. Ясен състав, ясна структура, ясни решения. Бразилия е в процес на трансформация.В същото време, Луис де ла Фуенте запазва хладен реализъм: Не се притесняваме от думата "фаворити". Заслужили сме я. Но тя не решава нищо.

1934.......... 4

1950.......... 4

1962.......... 7

1966.......... 1

1978.......... 7

1982.......... 7

1986.......... 8

1990.......... 1

1994.......... 2

1998.......... 2

2002.......... 1

2006......... 22

2010......... 12

2014......... 10

2018.......... 20

2022.......... 2

2026......... 30