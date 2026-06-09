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Световно първенство по футбол 2026

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btvsport.bg

Резултатът 30:0, който плаши света

Създаде ли Де ла Фуенте чудовище?

Резултатът 30:0, който плаши света
 Снимка: Lap.bg

Испанският национален отбор пристига на световното първенство в ролята на един от феворитите за трофея.

В Пуебла срещу Перу (3:1) тимът затвърди една впечатляваща константа че никога не е губил последния си мач преди Мондиал. Тази убедителна победа затвърди статистика - 30 поредни срещи без поражение. Последната загуба датира от март 2014 г., когато Колумбия победи "Ла Фурия" в Лондон.

Снимка: Reddit
След подготвителни тестове в Ирак и Перу, селекцията на Луис де ла Фуенте насочва фокуса си към последните шест дни преди дебюта срещу Кабо Верде в Атланта. Това е финалният етап от дълъг процес на изграждане, в който испанският национален отбор постепенно се оформи като един от най-сериозните претенденти на турнира.

Испания стъпва в Северна Америка с безпрецедентна стабилност. Серията от 30 мача без загуба на Де ла Фуенте надминава с 10 срещите без поражение на отбора на Лопетеги преди Мондиал 2018 цикъл, който бе прекъснат драматично в Краснодар, въпреки ранните очаквания за възход. Още на следващия ден треньорският му път в националния отбор приключи без нито един официален мач на световно първенство.

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Преди това Луис Арагонес също пристига на голям форум без поражение в продължителен период серия от 22 мача, която достига 25 по време на Мондиал 2006, завършил с ранно отпадане срещу Франция в Хановер.

Снимка: Reuters
Днешният състав на Испания обаче живее с друга амбиция да възпроизведе духа на 2010 г., когато под ръководството на Висенте дел Боске отборът покори света в Южна Африка. Тогава пътят започна с изненадваща загуба от Швейцария, но завърши с исторически триумф на Сокър Сити.

Настоящата стойност на Испания обаче не се измерва само в серията от 30 мача без загуба. Отборът вече е спечелил международно признание и уважение. Мано Менезес треньор на Перу и бивш селекционер на Бразилия дори поставя Испания над родината си в момента: Испания е по-завършен отбор. Ясен състав, ясна структура, ясни решения. Бразилия е в процес на трансформация.

В същото време, Луис де ла Фуенте запазва хладен реализъм: Не се притесняваме от думата "фаворити". Заслужили сме я. Но тя не решава нищо.

Серии без загуба преди всяко световно първенство

1934.......... 4
1950.......... 4
1962.......... 7
1966.......... 1
1978.......... 7
1982.......... 7
1986.......... 8
1990.......... 1
1994.......... 2
1998.......... 2
2002.......... 1
2006......... 22
2010......... 12
2014......... 10
2018.......... 20
2022.......... 2
2026......... 30

Внимание по трибуните! Най-секси футболните съпруги на Мондиала! (Част 2)
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