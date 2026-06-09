Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Борислава Стаменова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Внимание по трибуните! Най-секси футболните съпруги на Мондиала! (Част 2) За кои дами ще следим по трибуните в САЩ, Канада и Мексико?

3 дни остават до началото на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико - безспорно едно от най-важните спортни събития за годината!

От 11 юни од 19 юли светът ще е футбол, а половинките на тези красавици ще са нашите главни герои.

Няма съмнение, че да си футболна съпруга вече не означава само да "въртиш къщата", докато любимият е на терена. Това е статус, който върви и с много плюсове, и с много минуси.

Затова отдаваме заслуженото на тези дами и ви представяме по една от всеки отбор!

Група "G"

Белгия

Жереми Доку със сигурност ще има важна роля на световното първенство и ще е един от козовете на Белгия. Неговата съпруга със Шерийн пък със сигурност ще му стиска палци.

Египет

Омар Мармуш е част от един от тимовете, при които имахме трудности с намирането на половинка, която има профил в социалните мрежи. Снимки на Жоли не можем да намерим, освен тези от сватбата, на които е ослепителна.

Иран

Мислехме, че с националите на Иран също ще ни е трудно, но вратарят Алиреза Бейранванд с гордост показва своята съпруга Акрам!

Нова Зеландия

Може да не сте чували за Нандо Пийнакер и за неговата любима Лаура, но си струва да се запознаете с тези млади и красиви хора.

Група "Н"

Испания

Не, не няма да залитаме по любовните авантюри на Ламин Ямал, а ще се фокусираме върху едно страхотно и стабилно семейство - Марк Кукурея и съпругата му Клаудия.

Кабо Верде

Кевин Ленини е един от избраните да представят Кабо Верде в Северна Америка. Неговата половинка е екзотичната Жанин.

Уругвай

Мануел Угарте очаквано е в тима на урусите за световното. Много се надяваме да видим по трибуните ослепителната Джорджия, която му стиска палци.

Група "I"

Франция

В профилите и на двамата няма да откриете общи снимки, но всички във Франция са категорични, че Чуамени се прибира вечер при Сюзет.

Сенегал

Пап Матар Сар си има изключителна съпруга - красивата Вероника.

Норвегия

Още една скандинавска красавица, на която извиняваве отсъствието, тъй като очаква бебе. Бъдещата мама е Аурора, а таткото е Лео Йостигор.

Група "J"

Аржентина

Бягаме от красивата Антонела на Лео Меси, за да ви покажем Тини, която е във връзка с Родриго де Пол, ако отново не са се разделили.

Алжир

Когато си Риад Марез, със сигурност си звезда. А и истински щастливец, след като имаш за съпруга Тейлър.

Австрия

Щефан Пош наскоро записа мач номер 50 за Австрия. През целия този период го подкрепя любимата му Лена.

Група "K"

Португалия

Не че не уважаваме Джорджина - бъдещата госпожа Роналдо, но вижте изящната Инес, която открадна сърцето на Барнардо Силва.

Конго

Тази морска сирена е София - съпругата на Шансел Мбемба, която не пропуска мач.

Узбекистан

В дебютанта на световни финали нямат традиция да показват госпожите. Но пък намерихме снимка на съпругата на Абдукодир Хусанов и тя е очарователна.

Колумбия

Избрахме Ейми да защитава честта на съпругите от южноамериканската страна. Тя е половинката на Дейвер Мачадо.

Група "L"

Англия

Радваме се, че няма драма между Джуд Белингам и Ашлин и отново ще я видим на трибуните как го подкрепя!

Хърватия

Не може да си вратар от класата на Доминик Ливакович и да изпуснеш такава красавица като Хелена.

Гана

Моделът Жанин напълно заслужава тези рози. Предполагаме, че са подарък от Томас Партей.

Панама

Представяме ви Джаки - съпругата на Адалберто Караскиля, която с гордост дебютира като съпруга на футболист от световни финали.

Не успяхме да намерим половинки на футболистите от Саудитска Арабия, Ирак и Йордания.