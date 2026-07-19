Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Виждам 11 разбити сърца“: Треньор на Англия едва сдържа сълзите си Как ще посрещат играчите на Тухел на Острова? Снимка: Reuters

Помощник-треньорът на Англия Антъни Бари показа необичайната човешка страна на футбола по време на двубоя срещу Франция за бронзовите медали на световното първенство. След впечатляващото първо полувреме на „Трите лъва“ той трудно скри емоциите си в интервюто си за BBC.

През целия турнир Бари беше познат с директния си и критичен подход в анализите на представянето на отбора. Този път обаче думите му бяха различни. Вместо да говори за тактика и грешки, той акцентира върху характера на играчите след тежкото разочарование от отпадането на полуфинала.

„Трябва да бъда честен, малко съм емоционален. Трудно ми е да намеря думи, за да опиша колко съм горд с тези играчи. Те играят със съкрушени сърца“, заяви Бари.

Снимка: Reuters

Той подчерта, че през последните дни е видял колко трудно играчите са приели загубата от Аржентина, но въпреки това са намерили сили да покажат реакция срещу един от най-силните отбори в света.

„Виждам 11 момчета със съкрушени сърца. Но те излязоха и изиграха такова първо полувреме за Англия. Отборният дух, който изградихме през последните седем седмици, беше истинска привилегия за наблюдение“, добави той.

На терена Англия демонстрира впечатляваща ефективност. Деклан Райс откри резултата с далечен удар, а малко по-късно асистира за попадението на Конса. Букайо Сака беше големият герой на вечерта, реализирайки хеттрик и изигравайки ключова роля в успеха на своя тим.

Въпреки че Франция върна интригата след почивката чрез Мбапе и Баркола, англичаните запазиха спокойствие и стигнаха до победата - 6:4.

"Знам какво ще кажат циниците: „Твърде късно е“. Но все пак играем срещу противник от световна класа. гордея се с отбора и се надявам, че всички у дома също", завърши Бари.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.