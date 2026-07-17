Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Престъпление срещу футбола!“ Матеус съсипа Тухел Ако не беше Пикфорд, резултатът можеше да стане и 1:5, бесен е бившият селекционер на България Снимка: Reuters

Томас Тухел е под истински обстрел след драматичния срив на Англия срещу Аржентина. „Трите лъва“ водеха до 77', но в крайна сметка загубиха с 1:2 и ще спорят с Франция за третото място на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Основната мишена на критиките са решенията на германския специалист, който малко преди изравнителния гол на Енцо Фернандес извади от игра ключовите си фигури Антъни Гордън и Деклан Райс. Само минути по-късно "гаучосите" обърнаха мача, а Лаутаро Мартинес нанесе смъртоносния удар във втората минута на добавеното време.

Снимка: uefa.com

Сред най-острите критици на Тухел се нареди легендата Лотар Матеус, който направо разкъса тактическите му решения.

"Тухел съсипа играта тактически“

„В такава ситуация не сменяш своя куотърбек. Томас Тухел съсипа играта тактически“, заяви Матеус пред Bild.

Той води българския национален отбор по футбол между 2010 и 2011 г. Носителят на "Златната топка" за 1990 г. бе начело в 9 мача, като постигна 3 победи, една от които в квалификационен сблъсък за европейското първенство през 2012 г. срещу Уелс с Гарет Бейл в състава.

Световният шампион от Италия'90 направи болезнен паралел с финала на Шампионската лига през 1999 г., когато Байерн изпусна трофея срещу Манчестър Юнайтед след късен обрат.

„Беше като нашата трагедия през 1999-а. Тогава, както и сега, грешният сигнал вдъхна живот на съперника. След смените на Тухел Аржентина започна да намира пространства навсякъде. Ако не беше Пикфорд, резултатът можеше да стане и 1:5“, отсече германецът.

На всяка цена...

Матеус не пропусна да отправи удар и към Юлиан Нагелсман, сравнявайки двамата германски треньори.

„Това са треньори, които искат да измислят нещо гениално на всяка цена. Нагелсман премести Кимих като десен бек, а Тухел извади своя стратег Райс. Такива неща не се правят, освен ако играчът не е контузен“, категоричен беше Матеус.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.