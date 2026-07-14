Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте цялата колекция на Холанд от препарирани животни (ВИДЕО) Енотът от световното първенство си има компания Снимка: Reuters

Препарираният енот, прегърнал бутилка уиски, в ръцете на Арлинг Холанд при кацането му в Осло се превърна в истински хит в световен мащаб.

Звездата на Норвегия го взе за спомен от световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, където тимът му достигна четвъртфинал, а той затвърди статута си на световна звезда.

Холанд все още не е обяснил защо си е набавил такъв сувенир и къде ще го държи, но по-паметливи фенове се сетиха, че всъщност енотът не е единственото такова препарирано животно в колекцията му.

От същия магазин

Само преди няколко дни норвежецът публикува кратко клипче в социалните си мрежи, на които се вижда енотът в компания на още две животни, стилизирани по същия начин.

Става дума за две катерици - пияна с кенче бира и такава с каубойска шапка и малък пистолет.

Не е ясно те как са пристигнали в Норвегия.

Разпродадени

Кратка справка в онлайн страницата на магазина за каубойски стоки, от който са взети, показва, че и трите сувенира са разпродадени.

Общата им цена е 1650 долара, като енотът е най-скъп 750 долара. Двете катерици са по 450 долара всяка.

Холанд посети мястото, за да пробва ботуши и да си купи типични шапки за Тексас. Заедно със съотборниците си той похарчи над 15 000 долара, като слухът гласи, че самият Холанд е платил за всички придобивки на норвежците.

Снимка: Reuters

Шопингът бе предшестван от победата над Кот д'Ивоар ва 1/16-финалите и доведе до друг успех на "викингите" - отстраняването на Бразилия.

За участието си в световното първенство Холанд записа 7 гола в 5 мача.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.