Вижте цялата колекция на Холанд от препарирани животни (ВИДЕО)
Енотът от световното първенство си има компания
Препарираният енот, прегърнал бутилка уиски, в ръцете на Арлинг Холанд при кацането му в Осло се превърна в истински хит в световен мащаб.
Звездата на Норвегия го взе за спомен от световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, където тимът му достигна четвъртфинал, а той затвърди статута си на световна звезда.
Холанд все още не е обяснил защо си е набавил такъв сувенир и къде ще го държи, но по-паметливи фенове се сетиха, че всъщност енотът не е единственото такова препарирано животно в колекцията му.
От същия магазин
Само преди няколко дни норвежецът публикува кратко клипче в социалните си мрежи, на които се вижда енотът в компания на още две животни, стилизирани по същия начин.
Става дума за две катерици - пияна с кенче бира и такава с каубойска шапка и малък пистолет.
Не е ясно те как са пристигнали в Норвегия.
Разпродадени
Кратка справка в онлайн страницата на магазина за каубойски стоки, от който са взети, показва, че и трите сувенира са разпродадени.
Общата им цена е 1650 долара, като енотът е най-скъп 750 долара. Двете катерици са по 450 долара всяка.
Холанд посети мястото, за да пробва ботуши и да си купи типични шапки за Тексас. Заедно със съотборниците си той похарчи над 15 000 долара, като слухът гласи, че самият Холанд е платил за всички придобивки на норвежците.
Шопингът бе предшестван от победата над Кот д'Ивоар ва 1/16-финалите и доведе до друг успех на "викингите" - отстраняването на Бразилия.
За участието си в световното първенство Холанд записа 7 гола в 5 мача.
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