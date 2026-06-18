Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте как почетоха Диого Жота в САЩ! (ВИДЕО) Трогателен жест на световното първенство

Почти година мина от зловещата катастрофа, в която Диого Жота и неговия брат Андре загинаха.

Преди началото на световното от Португалия споделиха, че футболистите ще играят със специални гривни в чест на бившия национал.

Снощи на стадиона в Хюстън пслед края на химна на Иберийската държава, на екраните бе показана снимка на Диого Жота. На трибуните бяха и неговите родители, които изгледаха целия мач.

Португалия стартира участието си на световното първенство с равенство 1:1 с ДР Конго.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.