Вижте още веднъж: Дузпите, с които Египет отстрани Австралия (ВИДЕО)
Мохамед Салах се разплака след 1/16-финала на световното първенство
Сълзи от щастие за Мохамед Салах. Звездата на Египет се разплака при успеха над Австралия след дузпи и първото класиране за осминафинал на световно първенство.
В редовното време мачът завърши 1:1, а при дузпите фараоните бяха безпогрешни, докато австралийците сбъркаха два пъти.
Още при първото изпълнение Сутар не уцели вратата, а Херингтън удари греда.
След срещата треньора на Египет Хосам Хасан посвети победата на Газа и развя палестинския флаг.
В следващия кръг Египет играе с Аржентина.
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