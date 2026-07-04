Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж: Дузпите, с които Египет отстрани Австралия (ВИДЕО) Мохамед Салах се разплака след 1/16-финала на световното първенство

Сълзи от щастие за Мохамед Салах. Звездата на Египет се разплака при успеха над Австралия след дузпи и първото класиране за осминафинал на световно първенство.

В редовното време мачът завърши 1:1, а при дузпите фараоните бяха безпогрешни, докато австралийците сбъркаха два пъти.

Още при първото изпълнение Сутар не уцели вратата, а Херингтън удари греда.

След срещата треньора на Египет Хосам Хасан посвети победата на Газа и развя палестинския флаг.

В следващия кръг Египет играе с Аржентина.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.