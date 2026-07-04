Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Драма с дузпи донесе исторически успех на Египет Салах и съотборниците му чакат Аржентина в осминафиналите на Мондиал 2026 Снимка: Reuters

Драма с дузпи донесе на Египет историческа първа победа в елиминациите на световни финали! "Фараоните" направиха 1:1 с Австралия в редовното време и продълженията, преди да се класират за осминафиналите след 4:2 от бялата точка.

В Арлингтън (САЩ) египтяните поведоха в 13' с гол с глава на Емам Ашур, който се възползва от центриране на Карим Хафез. "Кенгурата" обаче изравниха в 55', когато Мохамед Хани прати топката в мрежата на своите. Това е 13-ият автогол на Мондиал 2026 - антирекорд на световното първенство.

Египет наложи натиск в продълженията, но съперникът издържа и спорът се реши с дузпи. При тях за Австралия в грешници се превърнаха бранителите Хари Сютър и Лукас Херингтън, а Джаксън Ървин и Ауер Мабил бяха точни. За Египет реализираха всички четирима - Махмуд Сабер, Рами Рабия, капитанът Мохамед Салах и Хосам Абдулмаджид.

Снимка: Reuters

Салах vs Меси?

Така Египет стана едва петата африканска страна с победа в елиминациите на мондиал. Преди "фараоните" го постигнаха Камерун (1990), Сенегал (2002), Гана (2010) и Мароко (2022 и 2026).

Във фазата на най-добрите 16 Египет чака световния шампион Аржентина, който първо трябва да елиминира приятната изненада Кабо Верде. Южноамериканците и островната африканска страна ще мерят сили в 01:00 ч. българско време.

Съставите

АВСТРАЛИЯ: 18. Патрик Бийч - 3. Алесандро Чиркати, 19. Хари Сютър (К), 25. Лукас Херингтън - 5. Джордан Бос, 13. Ейдън О'Нийл, 22. Джаксън Ървин, 16. Азиз Бехич - 8. Конър Меткалф, 20. Крисчън Волпато - 17. Нестор Иранкунда

ЕГИПЕТ: 23. Уфа Шобеир - 3. Мохамед Хани, 2. Ясер Ибрахим, 5. Рами Рабия, 15. Карим Хафез - 14. Хамди Фати, 19. Маруан Атия - 10. Мохамед Салах (К), 8. Емам Ашур, 11. Мостафа Зико - 22. Омар Мармуш

Снимка: Reuters

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