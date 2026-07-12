Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж: Два гола на Белингам и кабел-асистенцията на Англия-Норвегия (ВИДЕО) Спорна ситуация в четвъртфинала на световното първенство

Джуд Белингам сложи край на мечтите на Норвегия за полуфинал на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

Две попадения от звездата на Реал Мадрид донесоха победата на Англия с 2:1 в двубой, който не премина без скандали и напрежение между голмайстора и Томас Тухел.

Адската жега в Маями не отне от шоуто, но големите голмайстори Холанд и Кейн останаха в сянката на Белингам.

Вълшебен гол на Андреас Шелдеруп хвърли в екстаз „викингите“. Само 9 минути по-късно обаче Белингам възстанови равенството в спорно попадение, като останаха съмнения, че топката е докоснала кабела на камерата, която снима над терена.

Норвегия още веднъж шокира Трите лъва, но този път голът бе отменен от VAR, заради нарушение на Холанд. Това доведе мача до продължения, в които Белингам се прояви като спасител на Англия.

23-годишният халф вкара шестия си гол на шампионата, изпращайки родината си на полуфинал.

Въпреки триумфа, мениджърът Томас Тухел критикува представянето на тима, което не се хареса на Белингам.

„Няма значение. Беше трудно. Няма да печелиш всеки мач с хиляди подавания. Понякога трябва да печелиш и мръсно“

Двете попадения превърнаха Белингам в третия най-резултатен играч на Англия на Мондиал. Той изпревари и Уейн Рууни по голове през настоящия век, като единствения с повече от него е Хари Кейн.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.