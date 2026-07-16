Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Медиите на Острова пометоха Томас Тухел: Страхливец! Това беше треньорска катастрофа... Снимка: Reuters

Англия искаше да стигне до финала на световното първенство, но Аржентина го искаше повече. Хари Кейн и компания водеха до 85', а след това „гаучосите“, чрез двойна асистенция на Лионел Меси за головете на Енцо Фернандес и Лаутаро Мартинес, режисираха обрат и победа, която ще се разказва години наред!

Ще гледаме Аржентина на финала, а медиите на Острова от сряда вечер насам критикуват един човек заради страданието, което изпитват - Томас Тухел!

Снимка: Reuters

„Индипендънт“ публикува статия под заглавие: „Томас Тухел загуби самообладание и чистият му страх потуши мечтата на Англия за световното първенство.“

В анализа промените му в защита са описани като неразбираеми, особено защото беше привлечен именно заради тактическата си смелост и способността да управлява най-важните мачове.

„Гардиън“ пише, че Аржентина е показала намерение, а Тухел – страх. Авторът на текста посочва, че след гола на Гордън, Англия е изоставила играта, която ги е довела до предимство, и отборът се е прибрал почти в глуха защита.

„Таймс“ сравни поражението с по-ранни английски травми, които местната публика помни, когато Гарет Саутгейт седеше на пейката на „Гордия Албион“. Тухел беше взет, за да внесе победна решителност в националния отбор, но в най-важния момент той прибегна до същия консервативен подход, който беляза предишния период.

"Разликата е, че когато се защитаваш трескаво срещу Норвегия или Мексико (на осминафиналите), те нямат качеството, което има този аржентински отбор по отношение на умение с топката и способност да те наказват", коментира и бившият капитан на Англия Алън Шиърър пред BBC Sport.

Снимка: Reuters

Англия изглеждаше сякаш е поела пълен контрол над полуфинала срещу старите си съперници, когато Гордън ги изведе напред 10 минути след началото на второто полувреме. Английските фенове празнуваха бурно - но след това англичаните решиха да се приберат в собственото си наказателно поле.

"Фактът, че Англия поведе и след това на практика даде инициативата на Аржентина... Това беше треньорска катастрофа за Томас Тухел", каза Крис Сътън, който спечели Висшата лига с Блекбърн през сезон 1994/95, за BBC Radio 5 Live, добавяйки: "Не можете да очаквате да се защитавате 30 минути срещу качеството, което има Аржентина. Що се отнася до мен, цялата вина е на треньора. Той направи промените. Той беше негативно настроен, така че въпросът, който ще задам, е: „Как можете да се доверите на Томас Тухел да поведе този отбор напред?“

"Норвегия и Мексико се паникьосаха срещу Англия", е мнението на бившия вратар на Англия Джо Харт пред BBC Sport. "Не видях и капка паника в този аржентински отбор. Видях вярата, видях как осъзнаха, че могат да тичат из цяла Англия."

Снимка: Reuters

Тухел вкара нападателите Рашфорд и Тони в добавеното време, но се оказа твърде малко и твърде късно.

"Имах чувството, като се има предвид промените, които направихме при 1:0, че ако Аржентина вкара гол, няма да стигнем дори до продължения", добави Рууни.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.