Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж: Как Аржентина би Швейцария в 120 минути (ВИДЕО) Най-обсъжданият червен картон на световното първенство

След 120 минути, нови премеждия и съдийски полемики, Аржентина стигна до полуфинал на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

Шампионите отстраниха Швейцария на четвъртфинал с 3:1 след продължения и гледат смело към защита на титлата. На пътя им до финала застава Англия.

Срещата бе още един мач на Аржентина, в който съдийските решения бяха под прицел. Главният рефер беше португалеца Жоао Пинейро.

Той призна головете на Алексис Макалистър и Дан Ндой, при които нямаше основания за спорове, но ситуацията ескалира в 72-рата минута.

Бреел Емболо се строполи на земята и Леандро Паредес получи жълт картон, който беше първи за него в мача. Съдията беше привикан от VAR за сбъркана идентичност, след което беше преценено, че Емболо е симулирал и получава втори жълт картон.

Снимка: Reuters

Швейцарските национали Ману Аканджи и Рему Фройлер заявиха,че никога не са играли в толкова дебалансиран мач и че не разбират защо системата се намесва.

"Кръстонсоците" удържаха до продължения, но в тях Хулиан Алварес с чудесен удар даде аванс на Аржентина, а след това Лаутаро Мартинес подпечата успеха с 3:1. За първи път първия, втория, третия и четвъртия в ранглистата на ФИФА ще играят на полуфиналите.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.